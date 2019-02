Grüne lassen SPD hinter sich

Bis zur Landtagswahl in Kiel im Frühjahr 2022 dauert es noch – und Umfragen sind nur Momentaufnahmen. Trotzdem ist es eine Meldung wert, wenn die SPD im Norden vom letzten Wahlergebnis 27,7 Prozent nun demoskopisch auf 20 abstürzt, während die Grünen von 12,9 auf 22 hochschnellen. Sieht nach Massenmigration von Wählern der SPD zu den Grünen aus. Was insgesamt für Schwarzgrün auch an der Ostsee locker reichen würde. Der Neckar lässt grüßen. SPD ade. Und die FDP wird wohl noch nicht mal als Reserverad gebraucht.