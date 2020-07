Großbrand in der Kathedrale von Nantes

Am Samstagmorgen brach in der Kathedrale von Nantes ein Feuer aus, wie die Feuerwehrleute der Loire-Atlantique gegenüber der AFP erklärten. Die Feuerwehrleute wurden um 7.44 Uhr alarmiert und 60 Kräfte zum Einsatzort entsandt. Die Gründe für den Ausbruch des Feuers seien noch nicht bekannt.

Starker schwarzer Rauch stieg dann gegen 8.40 Uhr aus dem Buntglasfenster zwischen den beiden Türmen der Kathedrale von Saint-Pierre und Saint-Paul, berichtet France Bleu. Ouest France gibt an, dass „eine große Polizeitruppe eingesetzt“ und der „Bezirk abgeriegelt“ wurde. Die Tageszeitung zitiert online mehrere Zeugen.

„“Der Schaden konzentriert sich auf das große Organ, das völlig zerstört zu sein scheint. Die Plattform, auf der sie sich befindet, ist sehr instabil und droht einzustürzen“, sagte der Direktor der Feuerwehr, General Laurent Ferlay, bei einer Pressekonferenz vor der Kathedrale.“, ist in Le Monde zu lesen.

Die Kathedrale von Nantes wurde während des Zweiten Weltkriegs nach Bombenangriffen der Alliierten im Jahr 1944 zum Teil zerstört. Am 28. Januar 1972 wurde sie durch einen Brand stark beschädigt. Ein Dachdecker, der Reparaturen am Dach durchführte, hatte das Gebäude versehentlich mit einer Lötlampe in Brand gesetzt. Die Kathedrale von Nantes konnte nach 13 Jahre dauernden Arbeiten dann im Mai 1985 den Gottesdienst wieder aufnehmen. Im Jahr 2015 brannte der Dachstuhl einer weiteren Kirche in Nantes, der Basilika Saint-Donatien, und im letzten Jahr der schwere Großbrand der Kathedrale Notre-Dame.

+++ WELT berichtet: „Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung – weil das Feuer offenbar an drei Stellen gleichzeitig ausbrach.“