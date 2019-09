The Jerusalem Post schreibt unter Berufung auf einen Bericht des Sunday Express: „Dr. August Hanning, the former director of Germany’s foreign intelligence service, said Sunday in the United Kingdom that Chancellor Angela Merkel endangered the security situation in the federal republic with her decision to allow unfettered immigration.“ Merkel gefährdete die Sicherheitslage in der Bundesrepublik durch die Erlaubnis der uneingeschränkten Einwanderung.

Und weiter: „We have criminals, terrorist suspects and people who use multiple identities. Those who carried to the Berlin attacks used 12 different identities, adding that “While things are tighter today, we still have 300,000 people in Germany whose identities we cannot be sure of. That’s a massive security risk.” Wir haben Kriminelle, Terrorverdächtige und Leute, die mehrere Identitäten benutzen. Die Berlinattentäter operierten unter 12 verschiedenen Identitäten.

Hanning: “In the meantime, Merkel herself gives conflicting responses: she claims that it wasn’t a mistake on the one hand, while on the other pledging it would never happen again. This all goes to her political weakness.” Inzwischen widerspricht sich Merkel selbst. Einerseits wäre ihre Entscheidung nicht falsch gewesen, andererseits würde sie sich nie wiederholen. Das zeige ihre politische Schwäche.

Und zu Israel:

»The Post reported in 2017 that Hezbollah combatants have entered Germany since mid-2015 as part of the wave of refugees from Syria and elsewhere in the Middle East, according to a German intelligence report.

“Since mid-2015 there are increased indications of fighters from Shi’ite militias entering Germany as legal refugees,” according to the intelligence report.

“The indications regarding roughly 50% [of the fighters] show a direct connection to Hezbollah,” noted the report.

Germany intelligence reports from 2019 show an increase in Hezbollah members from 950 in 2017 to 1,050 last year.

While Germany has merely banned Hezbollah’s so-called military wing, the US, UK, Canada, Israel, the Netherlands, and the Arab League have proscribed Hezbollah’s entire organization a terrorist entity.«

Die Zahl schiitischer Milizionäre sei nach deutschen Geheimdienstberichten von 950 im Jahr 2017 auf 1.050 in diesem Jahr gestiegen. Während Deutschland nur den militärischen Flügel der Hisbollah verboten habe, hätten USA, Großbritannien, Kanada, Israel, Niederlande und die Arabische Liga die ganze Hisbollah als Terror-Organisation eigestuft.

Schließlich noch: »According to the paper, Hanning said that Merkel’s feeble immigration policy has impaired her ability “to forge good personal relationships with foreign leaders.”« Merkels kraftlose Einwanderungspolitik beeinträchtige das Schaffen von guten Beziehungen zu den Anführern anderer Länder.