Ein Leserschmankerl: Grün wählen

Grundsätzlich: Ja, teile Ihre Meinung gegen Grün. Aber: Sie sind kein typischer oder überhaupt ein Grün-Wähler. Stellen sie sich vor, Sie wären eine Frau. Sie leben in … Germering. Oder Zirndorf. Oder Obertraubling. Also in einem Reihen- oder Einfamilienhaus. Oder Sie sind nach dem Studium in Erlangen, Regensburg oder München sowieso hängengeblieben. Sie und Ihr Lebensgefährte, Sie haben zwei Kinder, eins im Kindergarten, das andere Grundschule, arbeiten beide, Sie im sozialen oder medialen Bereich, Ihr Mann ist Ingenieur bei einem Autozulieferer oder bei Airbus.

Sie kaufen für Ihre Kinder nur Bioessen, beim Biofleischer. Sie gehen zu Allnatura oder Basic, Samstags immer zum Markt. Nur Produkte aus der Region. Sie haben ein Hollandrad und ihr jüngeres Kind fahren sie auf einem Kindersitz mit darauf (Ihr Mann besitzt einen BMW X3, Dienstwagen). Beide Kinder haben Holzspielzeug.

Einmal in der Woche gehen Sie zum Joga, und Zumba, damit die Figur bleibt, wie sie mit 25 war, vor den Kindern. Klar lieben Sie im Sommer Biergärten und Weizenbier … aber zum Grillen nur Biofleisch und für Ihre vegane Freundin kaufen Sie immer auch was ein. Ihr Mann baut im Haus jetzt eine Wärmepumpe ein, und neulich war ein Vertreter da von einer Firma, die Solarpanels auf das Dach schraubt. Mit Akku im Keller. Der Staat gibt hohe Zuschüsse, das finden Sie toll. Vor zwei Jahren haben Sie im Gemeindehaus für Flüchtlinge gekocht und die abgetragenen Kinderklamotten gespendet, gut, erst nachher fiel auf, dass die Neuankömmlinge alle über 18 waren. Das ist jetzt so ein bißchen wieder eingeschlafen, aber ist ihnen ganz recht, denn Ihre Älteste hat Probleme in Mathe, da müssen Sie mir ihr lernen.

Bisher hatten Sie die CSU gewählt, wie alle Frauen beim Joga. Aber jetzt haben die diesen Habeck (schwäärm, wenn auch Ihr Mann so wäre…) und die Katdingsbums Schulz, die hat Sista-Power! Die wählen Sie jetzt! Ich meine, sind Sie etwa nicht gegen Krieg? Oder Armut? Oder Abgase??

Wahlwette Hessen:

Wer über alle genannten Parteien hinweg am nächsten an den Ergebnissen landet, gewinnt.

Ihre Wetten nehmen wir ab sofort entgegen.

Annahmeschluss ist der Wahlsonntag (28.10.2018 ) um 16:30 Uhr. Das Wettergebnis wird am Wahlsonntag um 17.45 Uhr veröffentlicht.

Auf die Gewinner wartet:

1. Platz: eine Flasche Champagner von Tante Mizzi

2. Platz: zwei Bücher aus dem Shop nach Wahl

3. Platz: ein Buch aus dem Shop nach Wahl