Doppelte Standards: Deutsche Welle, Süddeutsche, Spiegel, ZEIT und so weiter

Natürlich werden die Getroffenen gleich sagen, Trumps Corona und Merkels Zittern kann man nicht vergleichen. Das tun wir nicht. Wir vergleichen den Umgang mit der Frage, ob die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, wie es um die Gesundheit eines Regierungschefs steht. Unsere Meinung: Ja, die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, zu wissen, wie einsatzfähig, urteilsfähig und handlungsfähig ein Präsident der Republik USA und ein Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Doch die einst Leitmedien genannten verneinen das bei Merkel und instrumentalisieren es bei Trump. Doppelte Standards ersetzen gleiche Maßstäbe in allen Bereichen. Nicht zuletzt darum geht es auch im Kulturkampf im ganzen politischen Westen.

Merkel schonen, Trump jagen, bestimmt die Moral des politmedialen Komplexes.

„Einfach mal still sein“ – soll nur für Merkel gelten. Sachliche Information ist in beiden Fällen und bei allen öffentlichen Amtsträgern angesagt in einem Journalismus, der diese Bezeichnung verdient.