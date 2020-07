Der Kotau als Grundhaltung der deutschen Bundesregierung

Hätte es noch eines Beweises für die haltungslose Unterwürfigkeit deutscher Politik bedurft, hier wäre er. Das Auswärtige Amt weist dort eine weiße Fläche aus, ein leeres Blatt sozusagen, wo die Flagge von Taiwan sein sollte – wie für jedes andere Land auch.

Tiefer kann kein deutscher Kotau vor China ausfallen. Bei Taiwan, das der westlichen Vorstellung von Demokratie nahe steht, das eben gezeigt hat, wie ein Staat mit einer Pandemie umgehen kann, kann sich jeder Demokrat nur entschuldigen für eine deutsche Bundesregierung, die keine Haltung kennt und keine Würde.

“ * The country list contains states, provinces and territories. The term “country” is used without prejudice to the German Government’s position on the status of any given country or region.“