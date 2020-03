Corona stellt den Verschleiß-Staat bloß

Cornelia Stolze schreibt bei SPIEGEL Wissenschaft : »Das medizinische Personal ist nicht nur einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt und fällt bei einer Erkrankung aus. Wenn Ärzte und Pfleger unzureichend geschützt sind, wächst auch die Gefahr, dass sie Viren und andere Keime auf ohnehin kranke und geschwächte Menschen übertragen und ihnen damit massiv schaden.«

Und berichtet weiter vom »Buchloer Unternehmen Franz Mensch, das Hygienebekleidung, Mundschutz und Atemschutzmasken für Krankenhäuser und Ärzte herstellt und vertreibt. „Wir haben gemahnt, und keiner hat uns gehört“, sagt Theiler. Dennoch seien die Behörden seit Wochen untätig geblieben. „Das ist grob fahrlässig und verschärft die Krise unnötig.“«

Bei diesem Staat handelt es sich um einen, in dem schon mehr als eine Generation von Berufspolitikern, Absolventen des Schmalspur-Kurses Parteienstaat den einst gut funktionierenden Verwaltungsapparat laufend ruiniert haben und weiter ruinieren. Früher saßen in den Ministerien und Behörden überwiegend Leute, die dann, wenn die Politik wieder einmal ein Bürokratiemonster als Gesetz geboren hatte, einfach mit ihrer Verwaltungserfahrung das Funktionieren trotzdem sicherstellten.

Der massenhaften Einzug von durch den Parteienstaat ausgewählten Leuten vorbei am alten Laufbahnrecht und der bewährten Verwaltungspraxis durchsetzte Ministerien und Behörden mit immer mehr politisch Gläubigen statt fachlich Kundigen, mit immer mehr Haltungs-Leuten statt Handlungs-Erprobten. Der Parteienstaat fährt die Republik auf Verschleiß. Jegliche Infrastruktur verrottet. Aus dem Dienstwagen sieht man das ja nicht, wie weiland Erich Honecker auf dem Weg zum Ostsee-Urlaub nicht sehen konnte, dass die Fassaden nur bis zum ersten Stockwerk renoviert waren.

Ein alter Freund setzt unter seine Mails seit längerem diese Zeile: „Don’t panic, but do prepare. If your government won’t help you, do it yourself“