Claus Kleber sagt über Boris Johnson die Unwahrheit

Claus Kleber behauptete am 29. Juli im heute journal, Boris Johnson habe sich selbst so qualifiziert: „Man kann nicht ausschließen, sagt er, dass in meinem Fall hinter der Fassade eines durchgeknallten Idioten tatsächlich ein durchgeknallter Idiot steckt“. (Ab Minute 12:12)

Tatsächlich hatte Johnson nicht über sich gesprochen, als er im Jahr 2010 (!!) im BBC sagte: „You can’t rule out the possibility that beneath the elaborately constructed veneer of a blithering idiot, there lurks an, er, blithering idiot.” Also: „Du kannst nicht ausschließen, dass unter dem sorgfältig konstruierten Anstrich des geschwätzigen Idioten, ein geschwätziger Idiot steckt.”

Sollten Kleber und ZDF die falsche Aussage aus den Worten von Johnson 2010 herausinterpretieren wollen, wäre es das mindeste gewesen, auf den Zeitpunkt vor neun Jahren hinzuweisen und nicht den Eindruck einer aktuellen Äußerung zu erwecken. Aber wenn etwas zum eigenen Vorurteil passt, ist dem typischen Journalisten von heute alles recht und nichts zu billig.

Aufgepasst hatte dankenswerter Weise sciencefiles.org.