CDU: Protest-Kandidaten gegen Merkel

Mit dem Bonner Völkerrechtler Matthias Herdegen hat der dritte CDU-Mann seine Kandidatur gegen Angela Merkel zum CDU-Vorsitz angekündigt: „Vor Herdegen hatten der 26 Jahre alte Berliner Jura-Student Jan-Philipp Knoop und der 61 Jahre alte hessische Unternehmer Andreas Ritzenhoff angekündigt, für den CDU-Vorsitz zu kandidieren.”

Über Herdegens Motive berichtet der WDR: »“ Wer immer nur auf Sicht fährt, ohne einen inneren Kompass, der riskiert, im Blindflug zu enden. “ Der Jurist sagte, er teile ein „ sehr verbreitetes Gefühl in unserer Partei “ und einen „ besorgniserregend tief verwurzelten Eindruck in sehr großen Schichten der Wählerschaft der Union „, dass der „ notwendige innere Aufbruch “ der Partei nur mit einer Erneuerung an der Spitze gelingen könne.«

Dass einer der Kandidaten gegen Merkel gewinnen könnte, nimmt niemand an. Der GAU träte ein, würden sich die Stimmen für die Gegenkandidaten auf mehr addieren als für Merkel. Aber schlimm genug wäre auch schon, wenn die Mehrheit für Merkel peinlich klein ausfiele. Außerdem: Es können immer noch andere Gegenkandidaten dazu kommen.

