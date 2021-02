Boris Johnson will bis Ende Juni alle Corona-Maßnahmen aufheben

Boris Johnson hat einen Zeitplan für Lockerungen der Corona-Maßnahmen festgelegt. Der Lockdown soll in mehreren Schritten im Abstand von fünf Wochen komplett aufgehoben werden. Am 21. Juni wären dann alle Beschränkungen des Alltags- und Wirtschaftslebens aufgehoben. Das sagte Johnson am Montag im Unterhaus.

Johnson hat sich allerdings einen Notausgang vorbehalten: Der Plan gilt nur unter der Voraussetzung, dass sich der Trend bei den Infektionszahlen fortsetze und auch der Impfkampagne weitergehen könne, ohne dass eine neue Virus-Variante die Lage verändere. Man werde den Weg aus dem Lockdown vorsichtig, aber unwiderruflich gehen, sagte der Premier. Zu verdanken habe man das der Entschlossenheit der Briten und dem Erfolg der Impfkampagne.

Johnson bringt mit diesem Schritt die europäischen Nachbarländer und vor allem die Bundesregierung in die Bredouille. Schließlich ist Großbritannien mit dem Impfen deutlich schneller als die EU-Staaten, da man nicht an der desaströsen gemeinsamen Impfstoffbestellung teilnahm. Die britische Regierung kann daher allen Bürgern bis Ende Juli ein Impfangebot machen, was für Deutschland und die anderen EU-Staaten ausgeschlossen ist.

Für Merkel, die Bundesregierung und nicht zuletzt auch Ursula von der Leyen und die gesamte EU ist Johnsons Ankündigung die größtmögliche Demütigung. Während ausgerechnet das EU-abtrünnige Großbritannien das bietet, was alle Menschen nach fast einem Jahr Corona-Maßnahmen voller finanzieller und psychischer Zumutungen erwarten, nämlich die Aussicht auf Normalisierung, müssen Merkel und die anderen Regierenden die Perspektivlosigkeit ihrer Coronapolitik mit immer neuen argumentativen Verrenkungen verschleiern: Ihr unkonkreter Lockerungsplan der drei Etappen kann gegenüber Johnsons konkretem Plan nur frustrieren. Während Johnson dank Impferfolg seinen Briten einigermaßen sicher einen Sommer der wiedergewonnenen Freiheit in Aussicht stellen kann, muss Merkel weiter Nebelkerzen werfen, um den eigenen Bürgern das ganze Ausmaß des Scheiterns zu verschleiern. Durch die gescheiterte Energiewende und die Einwanderungspolitik haben Merkel und ihre Mitregierenden in diesem Geschäft allerdings viel Erfahrung.