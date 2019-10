BILD über Claudia Roth: „Schande für den Bundestag“

In aller Deutlichkeit kommentiert Antje Schippmann auf BILD online unter der ebenfalls deutlichen Überschrift „Schande für den Bundestag“:

„Nach dem rechtsextremen Attentat von Halle versicherten alle Parteien, dass für Antisemitismus kein Platz sei. Sie beschworen die besondere Verpflichtung Deutschlands im Kampf gegen den Judenhass.

Doch nur wenige Tage später traf sich Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth mit dem iranischen Parlamentssprecher Ali Laridschani, der für seine regelmäßigen Vernichtungsdrohungen gegen Israel bekannt ist und die Leugnung des Holocaust verteidigt hat.“

Roth und Laridschani sahen sich nicht zum ersten mal, erinnert ein BILD-Bericht, der auch an ein Treffen des Persers mit Sigmar Gabriel erinnert und an die Eröffnung des „Hourglass“-Festivals in Teheran und dessen Symbol eine Sanduhr mit Countdown zur Vernichtung Israels.