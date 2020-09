Auch in NRW geht die Verdrängung der SPD durch die Grünen weiter

Etwas höhere Wahlbeteiligung, Briefwahlrekord (ein Drittel der Wahlberechtigten), CDU mit 36 Prozent erneut vorn mit leichten Verlusten, Gewinner die Grünen mit 19 Prozent (plus 7), schwere Verluste für die SPD mit 23 Prozent (minus 8) – das sind die Eckdaten der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. So war die erste Prognose auf Basis einer Vorwahlbefragung von 15.000 Wahlberechtigten in 180 Stimmbezirken um 18 Uhr.

Die erste Hochrechnung kurz nach 19 Uhr bestätigt die Prognose.

Bundespolitisch heißt das, der Trend setzt sich fort: Die Grünen lösen die SPD im Machtspiel ab. Die Zeichen stehen beim Stimmengewicht auf Schwarz-Grün – beim Politikrichtungsgewicht auf Grün-Schwarz, beim Zeitgeist auf Grün-Rot.