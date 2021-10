Servus TV – So. 24.10.2021, 22:05 Uhr

Matthias Nikolaidis bei “Links. Rechts. Mitte“

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche

Verschärfte Lage: Ab 1. November gilt in Österreich die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Wer nicht genesen ist, muss sich dann das Recht auf Arbeit „ertesten“ oder „erimpfen“. Ohne 3G kein Gehalt. Wird damit die 3G-Regel zum Kündigungsgrund? Haben wird bald Zustände wie am Hafen von Triest oder beenden wir damit das leidige Corona-Thema? Guter Flüchtling, schlechter Flüchtling: die Festung Europa bröckelt an mehreren Stellen, zuletzt sterben zwei Syrer in einem Kleintransporter voller Migranten. Gleichzeitig geht immer mehr Betrieben die Luft aus, überall fehlen Arbeitskräfte. Brauchen wir Flüchtlinge, um die Jobs zu besetzen? Schaffen wir es, aus nicht alphabetisierten Asylwerbern gut integrierte Köche und Kellner zu machen? (Bild und Text: Servus TV)

Gäste:

– Tessa Szyszkowitz (Journalistin, Autorin, Historikerin)

– Ernst Sittinger (Chefredaktion Kleine Zeitung)

– Matthias Nikolaidis (Journalist und Autor Tichys Einblick)

– Karin Kraml (Brüssel-Korrespondentin „ServusTV“)

Moderation: Katrin Prähauser

