Scholz im Cum-Ex-Sumpf & Kinderimpfung – TE Wecker am 13. September 2021

Laschet greift Scholz wegen Wirecard- und Cum-Ex-Skandalen an. Roland Tichy über das zweite TV-Triell. Biontech will auch Kinder impfen. Kommunalwahlen in Niedersachsen. Arbeitgeberverband: Fabriken müssen aufgrund der Verkehrswende geschlossen werden. Laszlo Trankovits: Die manipulative Welt von ARD und ZDF.