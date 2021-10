Die Zahl des Tages lautet 1.000. Damit ist nicht die Zahl der Abgeordneten des neuen Bundestages gemeint, soweit ist es noch nicht, sondern die Anzahl der Migranten, die täglich die deutsche Ostgrenze illegal überschreiten. Auf den Monat hochgerechnet würde das 30.000 Menschen bedeuten, nicht berechnet sind Migranten, die weiterhin in großer Zahl über die sogenannte Seenotrettung, über Flughäfen und andere Wege ins Land und in die deutschen Sozialsysteme gelassen werden. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Heiko Teggatz, schlägt jetzt Alarm.

Die illegale Einwanderung ist nicht beendet, die Medien – bis auf wenige Ausnahmen – berichten nur kaum bis nicht mehr darüber. Das Thema wird bewusst von Medien verschwiegen, die nicht mehr informieren, sondern indoktrinieren wollen. Was sich im Vergleich zum Jahr 2015 perfektioniert hat, ist die Vertuschung. Zu dieser Politik der Vertuschung der still und heimlich unterstützten Massenmigration in die deutschen Sozialsysteme, des vollständigen demographischen Umbaus der Gesellschaft passt die Verheimlichung der Folgen, weshalb es auch niemanden mehr verwundert, dass beispielsweise der Somalier, der in Würzburg drei Frauen mit dem Messer ermordet hat, laut psychiatrischem Gutachten „schuldunfähig“ ist. Natürlich liegt kein „islamistischer Hintergrund“ vor. Wie hat doch Karin Göring-Eckardt 2015 gejubelt: „Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich darauf.“ Sie hat allen Grund zur Freude, ihr Wunsch erfüllt sich. Das Land, das die Grünen nun auch bald offiziell und in Ämtern mitregieren werden, hat sich drastisch verändert und wird sich unter dieser Regierung weiter drastisch verändern.

Vorerst arbeitet die amtierende Bundesregierung den Grünen vorbildlich vor, indem sie nichts unternimmt. Horst Seehofers Passivität kommt fast Arbeitsverweigerung gleich. Nach dem Impfdebakel, dem Desaster der Pandemiepolitik, nach einer destruktiven Wirtschaftspolitik, die man „Klimaschutzpolitik” nennt, drängt sich der Schluss auf, dass die Bundesregierung, die Regierung Merkel, bestehend aus Christdemokraten und Sozialdemokraten, sich für den deutschen Bürger nur noch als Steuerzahler interessiert. Die Verachtung deutscher Interessen nimmt im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlose Züge an.

Teggatz äußerte jedenfalls am Freitag BILD Live gegenüber, dass es nicht zu verstehen sei, „dass unsere Bundesregierung einen Stillstand erreicht hat. Wenn eine Bundesregierung geschäftsführend im Amt ist, soll sie die Geschäfte gefälligst auch führen und Entscheidungen treffen“. Teggatz warnte vor einem Kollaps.

Diesmal trifft die Masseneinwanderung Ostdeutschland. Die Medien werden sicherlich berichten – über verstärkt auftretende „rechte Umtriebe” in Ostdeutschland.