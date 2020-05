Halleluja! Endlich ist die Stunde des Staates gekommen

„Cui bono?“ – „Wem nützt es?“, so haben schon die alten Römer die zentrale Frage gestellt. Wem also nützen die Coronakrise und die Klimakrise?

Die Antwort ist ganz einfach.

Kurz und knapp sagt der DIW-Chef Marcel Fratzscher (ARD, 30.4.2020): „Nun sehen wir: Der Staat ist die letzte Instanz, wenn es drauf ankommt“. Wenn „Neo-Liberalismus“ (meint er damit China?) und der „Markt“ (meint er damit die Bürger?) versagen, dann sei der Staat die letzte Rettung. Die Finanzkrise, die Migrationskrise, die Klimakrise und die Coronakrise hätten dies klar bewiesen.

Damit wird offen und ehrlich auf den Punkt gebracht, warum alle Staatsgläubigen so wunderbar auf die Coronakrise und die Klimakrise abfahren! Je größer und dramatischer die Krise, desto wichtiger die Politik als letzte und einzige Instanz, die rettet.

Das Volk versagt.

Es feiert Coronaparties.

Es wünscht sich, in fremde Länder zu fliegen.

Es fährt und kauft immer noch böse Verbrennungsautos.

Es will tatsächlich seinen Wohlstand vermehren und weitervererben.

Es hört im Internet auf komische Professoren und alternative Medien, die irgendwie anders denken.

Es will asozial, dass das eigene Land im Zuge einer Völkerwanderung nicht seine wirtschaftlichen und kulturellen Grundlagen zerstört.

Mit so einer dummen Bevölkerung gibt es in dieser hoffnungslosen Situation nur noch eine Rettung: Angela Merkel, Norbert Walter-Borjans, Annalena Baerbock und Ursula von der Leyen!

Ihnen in ihrer großen und allmächtigen Klugheit können wir uns bedenkenlos anvertrauen. Sie werden schon dafür sorgen, dass selbst durch einen monatelangen Lock-Down keinerlei Arbeitsplätze verloren gehen werden. Sie werden dafür sorgen, dass unser Staat nicht mehr Schulden machen wird als verantwortbar ist. Sie werden dafür sorgen, dass auch Griechenland und Italien und Spanien und Afrika nicht im Sumpf versinken werden. Und sie werden dafür sorgen, dass zur rechten Zeit jeder Bürger eine Maske tragen darf.

Und das Volk wird erleuchtet in der Klarheit des göttlichen Lichts: „Nun sehen wir: Der Staat ist die letzte Instanz, wenn es drauf ankommt.“ Halleluja!