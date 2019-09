Angstmache vor dem Klimawandel wirkt nur begrenzt

Alle Jahre wieder legt die Versicherung R+V ihre Langzeitstudie zu den Ängsten der Deutschen vor. Michael Miersch fragt spöttisch: „Unter den zehn größten Ängsten der Deutschen taucht die Klimakatastrophe nicht auf. Ja schauen die Leute kein Fernsehen und lesen keine Zeitung?”

Womit er zurecht auf eine der tatsächlichen Funktionen von Meinungsumfragen hinweist, die ich seit langem respektlos „Propagandawirkungskontrolle“ nenne.

Gemessen am täglichen Bombardement der Öffentlichkeit mit dem Mantra Klimakatastrophe durch alle Arten von Medien ist Platz 12 ein Misserfolg. Im Vergleich der Jahre ist die Angst vor dem Klimawandel merklich zurückgegangen, während die Alarmammeldungen der Medien dramatisch zugenommen haben. Bewirkt die Medien-Überdosis den gegenteiligen Effekt?

Am wenigsten Angst hat ausgerechnet die Kohorte der Jüngeren, was gegen das Medienbild von Fridays for future als Massenbewegung spricht.

Screenprints: R+V-Infocenter