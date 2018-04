Facebook: Änderungen im Newsfeed

Änderungen bei Facebook

Sie alle haben sicherlich auch bereits davon gehört oder gelesen, dass Facebook mal wieder etwas ändern möchte. Facebook ändert den Algorithmus, der die Beiträge für den Newsfeed zusammenstellt – so nennt man den Teil der persönlichen Startseite jedes Nutzers, in dem aktuelle Beiträge angezeigt werden. Facebooks Ziel sei künftig nicht mehr, dass die Nutzer relevante Inhalte finden, sondern dass sie "bedeutungsvolle soziale Interaktionen" haben.Folgender Kniff gibt Ihnen Ihre Selbstbestimmtheit zurück:Gehen Sie in Facebook auf unsere Seite "Tichys Einblick", drücken Sie auf "Abonnieren" und wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster die Option "in Deinem Newsfeed als Erstes anzeigen", aus. Und schon sind und bleiben Sie dabei und erhalten die Informationen so zeitnah wie bisher auch.

Gepostet von Tichys Einblick am Sonntag, 18. Februar 2018