unteilbar in Berlin

Insgesamt 8.000 Organisationen und Einzelpersonen hätten unter #unteilbar zur Demonstration „für eine offene Gesellschaft und gegen Hetze” in Berlin aufgerufen, verkündete Barbara Hallweg in ZDF-heute, und eine viertelmillion Teilnehmer wären gekommen. Nach der ARD-Tagesschau hatte ein Bündnis von mehr als 100 Organisationen von #unteilbar zur Demo „gegen Rassismus” gerufen.

Die FAZ meldete:

»Zur Großdemonstration in Berlin für ein tolerantes und weltoffenes Deutschland haben sich nach Angaben der Veranstalter am Samstag mehr als 240.000 Menschen versammelt …

Bei „Unteilbar“ handelt es sich um ein breites Bündnis aus Tausenden Vereinen, Verbänden und Organisationen. Dem Bündnis schlossen sich etliche kirchliche Organisationen, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Parteien an. Unter anderem SPD-Politiker und Pro Asyl hatten zur Teilnahme an der Veranstaltung aufgerufen. Unterstützt wird das Bündnis außerdem von Künstlern, Wissenschaftlern und anderen Intellektuellen …

Außenminister Heiko Maas unterstützt die Großdemonstration. Der SPD-Politiker nannte es ein großartiges Signal, dass am Samstag so viele auf die Straße gehen. „Wir lassen uns nicht spalten – von rechten Populisten schon gar nicht“ …«

Also 250.000 : 100 = 2.500 oder 250.000 : 8.000 = 31,25. So oder so: #wirsindmehr sind das nicht.

Ich wünsche einen allseits guten Sonntag.

Wahlwette Bayern:

Wer über alle genannten Parteien hinweg am nächsten an den Ergebnissen landet, gewinnt.

Ihre Wetten nehmen wir ab sofort entgegen.

Annahmeschluss ist der Wahlsonntag (14.10.2018 ) um 16:30 Uhr. Das Wettergebnis wird am Wahlsonntag um 17.45 Uhr veröffentlicht.

Auf die Gewinner wartet:

1. Platz: eine Flasche Champagner von Tante Mizzi

2. Platz: zwei Bücher aus dem Shop nach Wahl

3. Platz: ein Buch aus dem Shop nach Wahl

Zur Abstimmung: