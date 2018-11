Fahrrad benutzen mit amtlicher Genehmigung

Gleich nach Kriegsende durfte nicht einfach jeder ein Fahrzeug benutzen. Daran fühlt sich erinnert, wer den fast schon wöchentlichen Vorstößen von NGO und in ihrem Auftrag der NGO namens EU den Bürgern in den Mitgliedsstaaten vorschreiben will, bis wann der Zustand direkt nach dem Krieg 1945 endlich wiederhergestellt wird: mit der konsequenten Abschaffung des Individual-Verkehrs mit Autos und ähnlichem Teufelszeug.

Die Ökoreligiösen und ihre Freunde werden sich zu recht gegen diese Unterstellung verwahren, denn sie denken viel moderner. Bitte schauen Sie sich die Animation an: Wovon Politisch Korrekte (unbewusst?) träumen, wird in China erprobt, ist aber sicher in überschaubarer Zeit auch hier verfügbar. Da bleibt dann für die Obrigkeit Niemand und Nichts mehr im Dunkeln. Auf abc.net in Australien steht dazu:

»What may sound like a dystopian vision of the future is already happening in China. And it’s making and breaking lives.

The Communist Party calls it “social credit” and says it will be fully operational by 2020.

Within years, an official Party outline claims, it will “allow the trustworthy to roam freely under heaven while making it hard for the discredited to take a single step”.«

Anstatt zu übersetzen: Bitte anschauen, wie niemand mehr einen Schritte außerhalb seiner vier Wände machen kann, ohne dass jeder aufgezeichnet und gespeichert wird. Und wann kommt auch das Geschehen innerhalb der eigenen vier Wände dran?

Quintessenz: Die Vertrauenswürdigen werden sich sicher unter freiem Himmel bewegen, die Diskreditierten werden kaum einen Schritt tun können. In wessen Ohren hierzulande klingt das wie Musik?

Diese totalitäre Vorsorge für das Wohlergehen und die Sicherheit der guten Bürger kann aber nur verwirklicht werden, wenn bei den kommenden Wahlen weiter die in ausreichender Zahl gewählt werden, die solche Zustände wollen, nicht nur in D, sondern in der ganzen EU. Daran allerdings könnte dieser Sprung zu Orwell doch noch scheitern. Wenn sie uns fragen: hoffentlich.