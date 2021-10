Wir rasen als Geisterfahrer der Energiepolitik in die Klimadämmerung

Frank Hennig ist TE-Lesern wohlbekannt. Ihn zeichnet seine Fachkompetenz aus; als Kraftwerksingenieuer weiß er, wovon er spricht – und das ist eine Besonderheit in einer Zeit, in der absolute Inkompetenz als Voraussetzung für energiepolitische Entscheidungen zu gelten scheint. Seit Jahren nimmt er die Irrtümer der Wendepolitiker auseinander, geduldig, immer faktenbasiert, immer verständlich. In seinem jüngsten Buch »Klimadämmerung« bietet er einen hervorragenden Überblick über den größten anzunehmenden Wahnsinn, den auch die künftige Ampel wild entschlossen ist, fortzusetzen.

»Es dämmert im Land, seitdem der ›Klimaschutz‹ zum alles überstrahlenden Oberziel erklärt wurde, zulasten von Umweltschutz, Ökonomie und sozialem Ausgleich. Das Licht erfolgreicher, anstrengender und bei Weitem nicht idealer sozialer Marktwirtschaft wird gedimmt. Der Trend geht zu einem neuen Sozialismusversuch, zur Restauration des Realsozialismus auf deutschem Boden. Er heißt heute ›Große Transformation‹ oder ›Ökologische Moderne‹. Der Weg soll zum alles alternativlos gestaltenden, dominanten und die Bürger bevormundenden Staat führen. Politiker meinen, am besten zu wissen, was für uns gut ist.

Mit dem Ende der DDR ist die Staubbelastung im Land um über 80 Prozent,

bei Schwefeldioxid um 95, beim giftigen Kohlenmonoxid um 78 und beim Kohlendioxid um 30 Prozent gesunken. 60 Prozent weniger Schwermetalle belasten die Gewässer. Nun soll die Welt durch einen Staatszentralismus, der damals scheiterte, erlöst werden. Allerdings steht Deutschland mit diesem Ansatz weitgehend allein da.

Die deutsche Weltrettungsattitüde verhindert die Formulierung sinnvoller und vor allem erreichbarer Ziele. Der jetzt eingeschlagene Weg wird nachhaltigen Schaden verursachen. Andere Länder handeln pragmatisch, wir handeln hochmoralisch, aber erfolglos.«

Kurswechsel Kernenergie Über 1.000 Bürgerinitiativen schlagen Alarm: Energiewende vor dem Kollaps Mit diesen Worten leitet Frank Hennig in »Vorangestellt« sein an überprüfbaren und dringend zur Kenntnis zu nehmenden Fakten reiches Werk »Klimadämmerung« ein.

Wie dramatisch sich die Lage zuspitzen kann, haben Fachleute wie er und alle, die ihren vernünftigen Argumenten folgen wollten, schon lange vorausgesehen; inzwischen ist es den allermeisten klar: von einer verlässlichen Versorgung der Bürger mit Strom, Wasser und Wärme ist nicht mehr auszugehen.

Frank Hennig verschafft seinen Lesern den notwendigen Überblick über die technischen Voraussetzungen der Energiewende und behandelt so drängende Fragen wie: Kann man das Weltklima von Deutschland aus retten? Kann man Energie überhaupt wenden? Warum kann man isländischen Strom aus Wasserkraft kaufen, obwohl es keine Kabelverbindung gibt? Warum gab es früher die Begriffe Marktstammdatenregistrierungsverordnung und Reststrommenge nicht?

Jeder in einem demokratisch verfassten Staat hat nicht nur das Recht, sondern die Bürgerpflicht, sich zu informieren, um zu einer eigenen Meinung zum Thema zu gelangen. Frank Hennig liefert dazu die nötigen Fakten – und trägt sie mit leisem, freundlichem Spott vor.

Diese Distanz zum Thema, das viele mit Wut erfüllt und mit komplettem Unverständnis für die Zerstörung der kulturellen und wirtschaftlichen Infrastruktur unseres Landes aus freiem Willen, macht ihn so lesenswert. Mit seiner feinen Ironie bringt er die dröhnenden Lügen zum Einsturz.

Frank Hennig, Klimadämmerung. Vom Ausstieg zum Abstieg – ein Plädoyer für mehr Vernunft in der Energiepolitik. Edition Tichys Einblick im FinanzBuch Verlag, 320 Seiten, 22,00 €