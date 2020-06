Zweifel an der polizeilichen Statistik bei antisemitischen Straftaten

Dass die Polizeistatistik erheblich von der Erfahrung vieler Juden abweicht, hatte schon vor über zwei Jahren eine Studie der Frankfurter Soziologin Julia Bernstein gezeigt. Demzufolge gaben rund 80 Prozent aller jüdischen Gewaltopfer Muslime als Täter an. Auch damals war in der Polizeistatistik von 95 Prozent rechtsextremen Tätern die Rede. Ein Ansatz zur Erklärung dieser Diskrepanz findet sich in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine kleine Anfrage vom Januar 2019. Demnach „lautet die Ausführung in der gültigen Ausfüllanleitung zu Kriminaltaktischen Anfragen in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KTA-PMK) zur phänomenologischen Zuordnung von antisemitischen und fremdenfeindlichen Straftaten: „Fremdenfeindliche sowie antisemitische Straftaten sind dem Phänomenbereich PMK -rechts- zuzuordnen, wenn keine gegenteiligen Tatsachen zur Tätermotivation vorliegen.“ Die Mehrheit dieser Straftaten kann aber nicht aufgeklärt werden und landet somit statistisch unter „PMK -rechts-„. So heißt es in derselben Antwort weiter: „Im Jahr 2017 wurden zum Stichtag des 31. Januar 2018 von 1 504 Straftaten zum Themenfeld „Antisemitisch“ 1 412 Delikte dem Phänomenbereich der PMK -rechts zugeordnet. Davon wurden 576 Straftaten geklärt. 836 Straftaten wurden (davon vier Gewaltdelikte) bisher nicht aufgeklärt.“ Schon 2018 hatte Seehofer zugegeben, dass neue Formen des Antisemitismus nicht ausreichend abgebildet werden.