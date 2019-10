Wie wird das Wetter im kommenden Winter?

Aus eigener Erfahrung über Klima kann nur mitreden, wer mindestens 40 Jahre alt ist. Denn nur dann kann er auf 30 Jahre zurückschauen, die Zeitspanne, die statistisch als Klima gilt. Ich schaue auf zweimal Klima zurück und halte fest: Die Dauer der vier Jahreszeiten in unseren Breiten hat sich verändert. Mit unsere Breiten meine ich die Alpen und ihre Umgebung, bei den Ostalpen kann ich aus eigenem Erleben mehr mitreden als bei den Westalpen.

In meiner Jugend, also zu Beginn meines ersten Klimas vor gut 60 Jahren, dauerte der Winter von November bis April, manchmal von Mitte Oktober bis Mitte Mai. In dieser Zeit lag durchgehend Schnee, nicht nur oben auf den Bergen, sondern auch im Tal (bei mir auf 750 Meter Seehöhe). Seitdem sind die Winter kürzer geworden. Immer öfter gab’s den ersten Schnee erst im Dezember oder gar erst im Januar und im März war er vorbei, manchmal schon im Februar. Die Schneehöhen nahmen ab, im Tal lag oft gar kein Schnee mehr oder nur ein paar Tage. In dieser Zeit wurden die Gletscher, über die ich auf Bergtouren ging, stetig kleiner. Kurzfristig stagnierte der Rückgang nach einem der wenigen richtigen Schneewinter. Dass das Wetter im Zeitverlauf im Schnitt wärmer wurde, konnte niemand übersehen, der nicht nur in geschlossenen Räumen lebt.

Die letzten drei Winter fallen aus dieser Reihe. Der erste begann Ende Oktober und blieb bis weit in den April, der zweite kam erst im Dezember, brachte viel Schnee und dauerte auch bis April. Der letzte ging erst Anfang Januar los, brachte doppelt so viel Schnee wie der davor und dauerte weit in den Mai.

Im Netz berufen sich alle Wetterfrösche auf dieselbe Quelle, den US-Wetterdienst National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Und alle schreiben, es drohe als neuer Rekord, dass der kommende Winter zu warm und zu nass werden soll. Im Durchschnitt seien bis zu vier Grad höhere Temperaturen zu erwarten, was nach NOAA den bisher wärmsten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen bedeuten würde.

So und jetzt warte ich geduldig auf den Winter und schaue, was passiert. Und das erzähle ich Ihnen dann. Wenn’s nach mir ginge, gäbe es ordentlich Schnee. Seit vorgestern sind die Gipfel weiß, diese Nacht hatte es auf 1.000 Meter Seehöhe ein (1) Grad Celsius.

Schaun mer mal, dann sehn mer scho.