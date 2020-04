Offenbar war die Kritik mittelständischer Unternehmen zu laut, um sie weiter zu ignorieren. Die staatliche Förderbank KfW – ihr historischer Name „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ klingt vielleicht bald wieder aktuell – hat die Bedingungen für ihr Kreditprogramm im Rahmen des Corona-Hilfsprogramms der Bundesregierung nach der heutigen Kabinettsitzung in einem entscheidenden Punkt geändert: Die KfW, also letztlich der deutsche Staat, übernimmt nun nicht mehr 90 Prozent des Ausfallrisikos für die über Hausbanken ausgereichten Kredite an Unternehmen, die durch die Coronakrise in Existenznot geraten, sondern das gesamte Risiko. Die KfW hat dies auf Ihrer Website geändert.

Unternehmer hatten – auf hier in Tichys Einblick – bemängelt, dass die Hausbanken der betroffenen Unternehmen wegen des Restrisikos von 10 Prozent sehr streng und daher zeitaufwendig prüfen, bevor sie KfW-Kredite ausreichten. Kleinere Betriebe mit 11 bis 50 Mitarbeitern können bis zu 500.000 Euro und etwas größere mit mehr als 50 Mitarbeitern bis zu 800.000 Euro erhalten. Die Korrektur bedeutet, wie jetzt die KfW ausdrücklich schreibt: „keine Risikoprüfung durch Ihre Bank“.

Dass es ganz offensichtlich für die beantragenden Unternehmen um jeden Tag geht, wird auch aus diesem Satz auf der Website der KfW deutlich: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass Sie den KfW-Schnellkredit schon bald beantragen können.“

Der Zinssatz ist pauschal auf drei Prozent festgesetzt. Die Laufzeit der Darlehen ist auf zehn Jahre begrenzt, allerdings dürfen zwei Jahre tilgungsfrei sein. Die Bedingung für die Unternehmen sind: Sie dürfen bis Ende 2019 nicht in Schwierigkeiten gewesen sein und müssen Im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre Gewinne nachweisen.