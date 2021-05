Gerade erst hat Präsident Joe Biden angekündigt, die Geheimdienste würden jetzt auch die Labor-Hypothese zum Corona-Ursprung untersuchen. „Ich habe die Geheimdienste gebeten, ihre Anstrengungen zu verstärken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren, die uns einer definitiven Antwort näherbringen.“ sagte er.

Jetzt kündigte Facebook an, keine Beiträge mehr zu zensieren, in denen behauptet wird, das Virus sei künstlich hergestellt worden. Im Februar hatte Facebook seine Liste der „irreführenden“ gesundheitsbezogenen Angaben, die von der Plattform entfernt werden um die Behauptung erweitert, Corona wäre von Menschen hergestellt. Schon seit letztem Jahr hat Facebook Millionen Beiträge mit „fragwürdigen“ Corona-Information gelöscht.

In einem Blogeintrag gab Guy Rosen, Vice President of Integrity bei Facebook nun bekannt, dass die Richtlinie geändert wurde. „Angesichts der laufenden Untersuchungen zur Entstehung von COVID-19 und in Absprache mit Experten des öffentlichen Gesundheitswesens werden wir die Behauptung, dass COVID-19 von Menschen hergestellt wurde, nicht länger entfernen“, heißt es in dem Beitrag. „Wir arbeiten weiterhin mit Gesundheitsexperten zusammen, um mit der Entwicklung der Pandemie Schritt zu halten und unsere Richtlinien regelmäßig zu aktualisieren, sobald neue Fakten und Trends auftauchen.“

Die WHO bleibt bei der Frage zur Herkunft von Corona vage: „Alle Hypothesen bleiben offen.“ Allerdings hatten WHO-Forscher in der Vergangenheit angegeben, dass sie die Lober-Hypothese für unwahrscheinlich halten.

In letzter Zeit mehren sich die Hinweise, dass die Corona-Pandemie womöglich Produkt eines Unfalls am Virologischen Institut in Wuhan ist, welches nachweislich an Corona-Viren forschte. Dass es eine so genannte Gain-of-Function-Forschung gibt, bei der man Viren künstlich gefährlicher macht, ist eine Tatsache. TE hat mehrfach offen über die Labor-Hypothese berichtet (u.a. hier, hier und hier).