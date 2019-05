EU-Wahlen: Berlin am Ende in Brüssel allein zuhaus‘?

Mit 34 Prozent setzt sich die neue Partei von Nigel Farage, The Brexit Party, an die Spitze vor Labour mit 21, LibDem mit 12 und Conservatives mit 11 Prozent. Ermittelte das Opinium Institute für die bevorstehenden Wahlen zum Parlament der EU.

Damit setzt sich der Trend rund um Deutschland herum fort, dass die Verlagerung der politischen Kräfte im nächsten Parlament der EU weg von den alten Konservativen und Sozialdemokraten in vollem Gang ist. Berlin am Ende in Brüssel allein zuhaus‘?