EU: Deutschland bekommt von Italien die Rechnung

In Italien geht Innenminister Matteo Salvini gegen Schleuser auf dem Mittelmeer vor. Es sind deutsche NGOs mit Rückendeckung von Außenminister Heiko Maas und Bundespräsident Frank­-Walter Steinmeier, denen er das Anlanden von Migranten verbieten will – es sei denn, Deutschland garantiert Übernahme und Unterhalt: Ein Deal, in dem Italien das Ja seiner Bevölkerung und Deutschland die Rechnung in der Hand hält. Und Deutschland zahlt.

Während Deutschland vor lauter moralischer Überlegenheit vor sich hin stolpert wie ein Hans Guck-­in­-die-­Luft, übernehmen kraftvolle Populisten die Nachbarländer und deren Interessen. Salvini hat das Zeug zum kommenden Regierungschef in Italien – das geht dann nicht gut aus für den Euro, und auch hier ist Deutschland der Zahlmeister.

Es sind Absetzbewegungen von einem vereinten Europa, welches in Berliner Sonntagsreden beschworen wird, während es bereits zerbröselt. Denn in diesen Reden finden sich keine Antworten auf die neuen Fragen – wie die der machtvollen Rolle Chinas in der Welt, der verpennten Digitalisierung, den Migrationsströmen, den Handelsauseinandersetzungen oder den geopolitischen Krisen. Es gibt auch keine Antwort auf die sich anbahnende Konjunkturkrise, die Bankenkrise, die Krise um die Verteidigung Europas. Die sollen die Amerikaner übernehmen, aber bitte zum Null-Tarif.

Der Kampf gegen recht, gegen den Klimawandel, Windräder statt Wälder, für freien Zugang in die Sozialsysteme und freie Überfahrt über das Mittelmeer zu diesem Zweck: Das alles wird mit einer ekstatischen, geradezu religiösen Gefühlintensität geführt, die auf kein relativierendes Argument hören will. Es ist eine Art Wiedergeburt von Nietzsches Übermensch. Wir übernehmen Verantwortung, Führung und Leitung der gesamten Welt. Wehe, es stell sich uns jemand entgegen. Kein Wunder, dass unsere Nachbarn nervös werden.

Die Partner in Europa fühlen sich von den gnadenlos Guten in Deutschland allmählich bedroht: Von der Irrationalität mit dem zustechenden Zeigefinger der Besserwisser. Und sie wissen aus Erfahrung, und das leidvoll:

Mit dem Übermenschen made in Germany ist es immer so eine Sache. Phasen dieses Übermuts haben immer in grauenhaften Katastrophen geführt und geendet. Auch für die, die nur zufällig nebenan stehen.