Die Nachrichten über tägliche Corona-Tote führen in die Irre

Es ist wieder so weit: Neuer Höchststand bei den Toten! „Trauriger Rekord“, schreibt der Stern. Erst 500 dann 800, jetzt über 1000 Tote an einem Tag. Am 16. Dezember vermeldete das Robert Koch-Institut (RKI) 952 Tote, am 30. Dezember 1129. Wer nur die Headlines am Zeitungsstand oder auf den Nachrichtenwebseiten sieht, auf denen er gerade die Bundesliga-Ergebnissen sucht, muss zu dem Schluss kommen: Wir haben also so Pi mal Daumen seit Wochen tausend Tote am Tag.

Die vom RKI gemeldeten Toten schwanken allerdings im Tagesrhythmus irgendwo zwischen 200 und und jetzt 1200 hin und her, wobei der Wert immer nur, wenn er gerade oben ist, als große Nachricht in die Zeitungen kommt. Die Nachricht: „Niedrigster Wert der Corona-Toten seit einer Woche“ würde kein Journalist veröffentlichen.

Dass die Zahlen so schwanken, liegt auch daran: Diese tägliche RKI-Zahl sagt nicht, wieviele an einem Tag tatsächlich an oder mit Corona gestorben sind, sondern wieviele Tote an diesem Tag gemeldet (oder nachgemeldet) wurden. Da es bei der Meldung aber oft zu verschiedensten Verzögerungen kommt, teilweise um mehrere Tage, werden immer wieder Tote in der Statistik verschoben. Der jetzige Höchststand von 1129, der medial wieder die Schlagzeilen bestimmt, ist vor allem durch die Nachmeldung von Fällen durch über Weihnachten besonders verzögerten Datenfluss zu erklären. Das RKI nennt die Zahl ohnehin nur „Differenz zum Vortag“ und schreibt gleich dazu: „aufgrund des Übermittlungsverzugs können Fälle aus vorangegangenen Tagen darunter sein“. Explizit zum neuen jetzigen Höchstwert wird im aktuellen Lagebericht des RKIs sogar vermerkt: „Die hohen bundesweiten Fallzahlen werden durch zumeist diffuse Geschehen, mit zahlreichen Häufungen insbesondere in Haushalten und Alten- und Pflegeheimen verursacht.“

Die durchschnittliche tägliche Zahl der Corona-Toten betrug hingegen in der vergangenen Kalenderwoche laut RKI-Zahlen 532, was einen leichten Rückgang im Vergleich zur Vorwoche (609) darstellt.

Am 21. Juni dieses Jahres vermeldete das RKI gar: -1 Corona-Toter seit dem Vortag.