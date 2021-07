Corona-Warnsirene Braun: 100.000 Neuinfektionen jeden Tag!

Die Warn-Sirenen, die im Hochwasser fehlten, machen jetzt auffallend früh vor der Virus-Wintersaison (Kalender am Ende des Beitrags) Generalprobe. Was immer der Chef des Kanzleramts, Helge Reinhold Braun, öffentlich von sich gibt, tut er im Auftrag von Angela Dorothea Merkel – in diesem Fall in einem Interview mit BILD.

BILD fragt Kanzleramtsminister Helge Braun: „Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht schon von 800er-Inzidenzen. Ein Horrorszenario?”

Braun antwortet: „Wenn sich Delta weiter so schnell verbreiten würde und wir keine enorm hohe Impfquote oder Verhaltensänderung dagegensetzen würden, hätten wir in nur neun Wochen eine Inzidenz von 850. Das entspräche 100.000 Neuinfektionen jeden Tag!“

„… wenn … wir keine enorm hohe Impfquote oder Verhaltensänderung dagegensetzen würden”

Mit „wir” kann hier nur der Herrschaftsapparat gemeint sein. Eine „enorm hohe Impfquote” kann dieser durch Propaganda und versteckten Impfzwang durchaus erreichen. Braun meint damit zugleich „Verhaltensänderung”, das „oder” ist bloß merkelsche Sprechverschleierung.

Dann findet sich dieser Braun bei BILD: „Solange unsere Impfstoffe gegen die Delta-Variante so gut helfen, ist ein klassischer Lockdown nicht mehr nötig, denn die Geimpften und Genesenen spielen für das Infektionsgeschehen keine wesentliche Rolle mehr.”

„Solange unsere Impfstoffe gegen die Delta-Variante so gut helfen”

Woher will Braun wissen, dass „unsere Impfstoffe gegen die Delta-Variante so gut helfen”?

„…ist ein klassischer Lockdown nicht mehr nötig”

Ein „unklassischer”, sprich eine Lockdown-Variante je Virus-Variante also auch trotz „unserer Impfstoffe” – richtig, Herr Braun?

„… denn die Geimpften und Genesenen spielen für das Infektionsgeschehen keine wesentliche Rolle mehr.”

Herr Braun, „keine wesentliche Rolle mehr” – wenn keine „wesentliche”, dann bitte welche „unwesentliche”, weniger „wesentliche” und wieviel weniger „wesentliche”? Sie verschleiern hier sprachlich ihr sehr wahrscheinlich vorhandenes medizinisches Wissen, dass „Geimpfte und Genesene” andere genau so anstecken können wie nicht Geimpfte und dass „Geimpfte und Genesene” auch selbst wieder angesteckt werden können.

Ich zitiere mal beispielhaft nur zwei Stellen beim RKI selbst, wo das ja ruhig stehen darf, da der Normalverbraucher dort nicht oder nicht genau hinschaut:

„Wenn eine mit einem COVID-19-Impfstoff vollständig geimpfte Person mit dem Erreger in Kontakt kommt, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkranken. Wie lange dieser Impfschutz anhält, ist derzeit noch nicht bekannt …”

„Auch wenn Sie bzw. Ihr Kind geimpft sind, ist es notwendig, dass Sie weiterhin die AHA + A + L-Regeln beachten und somit sich und Ihre Umgebung schützen. Gründe dafür sind, dass der Schutz nicht sofort nach der Impfung einsetzt und auch nicht bei allen geimpften Personen gleichermaßen vorhanden ist. Zudem lässt sich zurzeit noch nicht mit Sicherheit sagen, ob Personen das Virus (SARS-CoV-2) trotz Impfung weiterverbreiten können.”

Merkel und das ganze Zeitgeistkartell klären die Bürger über das Corona-Virus nicht nur nicht auf. Sie wissen selbst medizinisch nicht Bescheid, ja, das interessiert sie gar nicht. Ich interpretiere die Corona-Politik in Deutschland und den meisten Ländern der Welt erschreckend einfach:

Nirgendwo steht die Gesundheit der Bürger im Mittelpunkt, sondern überall der Wettbewerb der Herrschenden untereinander, den „härtesten” Krieg gegen das Virus zu führen.

Dass im Laufe dieses Corona-Feldzuges die Herrschenden auf den Geschmack gekommen sind, die jedenfalls äußere Folgsamkeit der Leute durch Verlängerung der Corona-Zeit und im gleitenden Übergang zum Klima-Feldzug auch für diesen einsetzen zu wollen, ist eine noch schlimmere Beobachtung.

Der natürliche Umgang mit einer Erkrankung ist ihre bestmögliche Behandlung, habe ich hier mehrfach geschrieben. Dass dies nicht der Schwerpunkt aller Anstrengungen noch weit vor den Impfanstrengungen von Anfang an war und noch immer nicht ist, stellt für mich den ultimativen Beweis für meine Behauptung dar, dass es den Herrschenden immer nur um den Wettbewerb untereinander ging und geht, den „härtesten” Krieg gegen das Virus zu führen – und dann gleich weiter gegen die „Erderwämung”.

Ich war immer zurückhaltend bis ablehnend, Völkern Eigenschaften zuzuschreiben wie dem Einzelnen. Sehe ich aber in Ländern wie Frankreich, Italien und Griechenland, was sich dort an Widerstand gegen die Lockdown-Diktate entfaltet, kann auch mir nicht verborgen bleiben, dass Gehorsam und Obrigkeitsglaube in deutschen Landen – höflich gesagt – besonders ausgeprägt sind.

Hier wie zu Beginn versprochen der Virus-Saison-Kalender: