Wie ntv heute unter Berufung auf das Kanzleramtspapier berichtet, will Merkel den Lockdown um einen Monat verlängern: Die Maßnahmen sollen nun vorerst bis zum 14.März gelten, fordert das Kanzleramt. Auch die Kriterien für eine Lockerung wurden verschoben: Der maßgebliche Inzidenzwert soll auf 35 gesenkt werden, vorher sollen Lockerungen nicht diskutiert werden.

Doch das Auftreten der Kanzlerin hat sich verändert: Vom offensiven Eintreten für Verschärfungen wie beim letzten Gipfel vor wenigen Wochen, ist wenig übrig. Stattdessen scheint Merkels Strategie zu sein, ihre Stellung zu halten. Denn sie steht inzwischen auch gegen die klare Mehrheitsmeinung: Laut einer aktuellen Umfrage von Kantar für Bild am Sonntag wollen 78 Prozent der Bundesbürger, dass Schulen und Kitas wieder geöffnet werden, 73 Prozent sind dafür, den Einzelhandel wieder aufzumachen.

Wahrscheinlich gibt Merkel deswegen ihren Widerstand gegen Schulöffnungen auf: Nach BILD-Informationen sollen die Bundesländer selbst über Kita- und Schulöffnungen entscheiden. Mit diesem Zugeständnis geht Merkel auch einem drohenden Streit mit den Ministerpräsidenten aus dem Weg. Das ist, genauso wie die angekündigte Öffnungsperspektive für Friseure, ein taktischer Rückzug, der am Lockdown-Wahnsinn als solchem aber nichts ändert. In Mecklenburg-Vorpommern hat man Kitas bereits geöffnet, und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die beim letzten Gipfel zeitweise wie eine Art Merkel-Antagonistin auftrat, fordert ein „regionales Vorgehen“ in der Schulpolitik: „Warum sollen Kinder in Rostock, mit einer Inzidenz in Richtung 20, nicht in die Schule gehen?“ Auch NRW-MP Armin Laschet scheint Schulöffnungen vorantreiben zu wollen. Die Öffnung von Schulen, Kitas und Friseuren sollen wohl die Knochen sein, die Merkel den lockdownmüden Bürgern hinwirft, um im Großen und Ganzen ihren Kurs beibehalten zu können. Aber sie ist sichtlich unter Druck.

Am Rande ein weiteres Ziel des heutigen Gipfels: Ein nationaler Impfplan. Großspurig hat Merkel zuletzt versprochen, man werde bis zum 21. September jedem ein Impfangebot machen – doch wie das funktionieren soll, weiß man anscheinend noch gar nicht. Erst Heute soll besprochen werden, wie man dieses Ziel denn erreichen könnte. Ein weiteres leeres Versprechen, dass heute mit Substanz gefüllt werden muss.

06:00: Einfach weiter wie gehabt? Was Merkel heute plant

Heute kommen Merkel und die Ministerpräsidenten wieder zur Corona-Schalte zusammen. Die Erwartung ist klar: Die Maßnahmen sollen verlängert werden, zumindest bis zum Monatsende. Und das trotz steigenden Unmuts bei gleichzeitig sinkenden Corona-Zahlen. Keine der durch die Exekutive ausgegebenen Maßstäbe, ob nun der R-Wert oder die Sieben-Tage-Inzidenz, zeichnen das Bedrohungsszenario, das einen längeren Lockdown rechtfertigt – auch die geschürte Angst vor den Corona-Mutationen fällt als die Luftnummer, die sie ist, langsam in sich zusammen, weil die belastbaren Daten fehlen. Dennoch macht sich Merkel wieder für die Verlängerung des Lockdowns stark: Bis in den März hinein will die Kanzlerin mit ihrer desaströsen Politik weitermachen. In einem gestern an die Länder verschickten Kanzleramtsentwurf eines Arbeitspapiers heißt es, die Kontaktbeschränkungen müssten „in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden“, die Rede ist von einer Verlängerung „bis zum XXX März“. Vor der Unions-Fraktion prognostiziert Merkel, die britische Corona-Mutation werde bald die Oberhand im Infektionsgeschehen gewinnen. Deswegen müsse man die Infektionszahlen mit aller Kraft nach unten drücken.

Da der Kanzlerin mit dem momentanen Trend aber die Argumente für den derzeitigen Lockdown flöten gehen, wird eben ein bisschen an den Maßstäben gedreht. Laut dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ will Merkel Öffnungen sowohl an eine 50er-Inzidenz als auch an einen illusorischen R-Wert von höchstens 0,7 koppeln. R-Werte und Inzidenzen verkommen so endgültig zum politischen Wünsch-dir-was-Instrument und zum Willkürobjekt der Lockdown-Politik. Jetzt muss man schon alles zusammennehmen, um Verlängerungen durchzudrücken.

Dass der Unmut im Land jedoch wächst, scheint man in Berlin zu realisieren. Deshalb bedient man das „Karottenprinzip“: Mit „Öffnungsperspektiven“ will man die Illusion vom Licht am Ende des Tunnels schaffen, um die Moral in der Bevölkerung hochzuhalten. So, wie man einem Maultier eine Karotte vor die Nase hängt. Mehrere Länder arbeiten an solchen Karotten, sogenannten „Stufenplänen“, die bestimmte Lockerungen an bestimmte Corona-Werte koppeln. Im Kanzleramtspapier heißt es, man werde „weiter“ an der „sicheren und gerechten“ Öffnungsstrategie arbeiten – Ergebnisse dieser Arbeit werden ins irgendwann vertagt. Doch wenn die Maßgabe der 50er-Inzidenz und des 0,7 R-Wertes gilt, ist das eine reine Nebelkerze. Zuletzt erreichte man einen solch geringen R-Wert nämlich Ende Juni, im Hochsommer – wer sich also von einer „sicheren und gerechten“ Öffnungsstrategie auch „sicheres und gerechtes“ Öffnen verspricht, wird vergebens hoffen.

Sowas ähnliches wie eine wahre Öffnungsperspektive erhalten lediglich Schulen und Kitas, die laut Kanzleramtsentwurf „Schrittweise“ wieder geöffnet werden sollen. Der Homeschooling-Notstand soll wohl behoben werden, um etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen, denn das Bildungsthema war bereits beim letzten Corona-Gipfel die große Kontroverse. Wahrscheinlich ist eine minimale Öffnung des Schul-und Kitabetriebs angedacht, um ansonsten ein stahlhartes „Weiter so“ vertreten zu können – es geht schließlich gegen die gefährlichen Mutanten.