Claus Kleber und Donald Trump im falschen Land

Es gibt wohl niemanden, der Claus Kleber eine irgendwie geartete Nähe zu Donald Trump nachsagen würde. So war es wohl jene immer mal wieder auftretende Neigung zum Scherzen, die ich dem Himmel schon öfter nachsagte, die Trump und Kleber nur ein paar Stunden hintereinander an der Landkarte der Vereinigten Staaten scheitern ließ.

In Iowa beginnen die Vorwahlen der Democrats, aber wo die Redaktion Kleber Iowa zeigen ließ, handelt es sich um den Bundesstaat Colorado. Dass Kleber da nach einem Mauseloch sucht, ist nur zu verständlich. Mit seiner Vermutung, das würde mal sein Grabstein, liegt er allerdings falsch. Sein polit-medialer Nachlass wird nicht so lustig ausfallen.

Donald Trump gratulierte den Kansas City Chiefs zu ihrem ersten Sieg im Super Bowl seit 50 Jahren. Aber die Kansas City Chiefs sind in Kansas City im Bundesstaat Missouri zuhause und nicht im Bundesstaat Kansas. Dass der auf Twitter übliche Shitstorm bei Trump erheblich größer ausfiel als bei Kleber, versteht sich. In den USA wirft nicht nur der nächste Präsidentschaftswahkampf mit den Vorwahlen in Iowa seinen Schatten voraus: Die Trump-Kampagne hat nie aufgehört.