CDU bei 25%: Nach Merkels Osterdreher ist die Union weiter im Sturzflug

Die Umfragewerte der CDU sind im freien Fall und unterschreiten jetzt das Vorcorona-Niveau. Nach der neuesten Sonntagsfrage von Kantar für die BamS steht sie bei gerade noch 25%. Je nach Umfrageinstitut haben die Unionsparteien seit Anfang der Pandemie 10 bis 15 Prozentpunkte eingebüßt.

Anfang 2020 stand die CDU bei 26/27 Prozent, die GroKo hatte demoskopisch keine Mehrheit mehr, AKK musste nach nur kurzes Amtszeit ihren Rücktritt ankündigen, Merkel war in der Öffentlichkeit untergetaucht. Dann kam Corona und die Umfragewerte gingen durch die Decke, die Union kratzte bundesweit an der 40-Prozentmarke. Merkel, Spahn, Söder & Co. waren beliebt wie selten zuvor. Doch je länger sich der Lockdown zog und das offensichtliche Regierungsversagen sich mehrte, schrumpften die Werte. Zuletzt erreichte man das Vorcorona-Niveau, alle demoskopischen Erfolge waren dahin geschmolzen. Doch mit Merkels Oster-Lockdown, der dann wieder zurückgenommen wurde, beschleunigt sich der Abwärtstrend noch einmal. Zwei Prozentpunkte Verlust im Vergleich zur Vorwoche bringen die Union auf ein Rekordtief. Anfang Januar stand man noch bei 36 Prozent – ein Minus von 11 Prozentpunkten in wenigen Wochen. Das ist ein beispielloser Absturz, zuletzt gab es das vielleicht beim zusammenbrechenden „Schulzzug“.

Selbst Markus Söder, der bis zuletzt dachte, als Lockdown-Hardliner punkten zu können, gesteht ein: „Die Lage ist sehr ernst. Die Corona-Zahlen steigen und die Unionswerte fallen“.

Und wie reagiert die Union auf diese Dramatik? Kanzleramtschef Braun warnt eindringlich vor der Super-Mutante, Sommerurlaub werde wohl erst ab August möglich, „Wir sind in der gefährlichsten Phase der Pandemie“. Den Vogel ab schießt aber die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die ihren Social-Media Followern offenbart, inwiefern die Kritik am Impfmanagement der Bundesregierung berechtigt ist – nämlich „Keinesfalls!“. Zu Rate gezogen wird eine Impfgrafik, die Deutschland an der Spitze zeigt – verglichen mit dem weltweiten Durchschnitt. Auch Frankreich, das knapp unter der Bundesrepublik liegt, wird gezeigt – vom Vereinigten Königreich, Israel oder den USA fehlt jede Spur.

Heureka, wir liegen vor Pakistan und Kenia – und sind ansonsten erster von hinten. So kommt man sicherlich aus dem Umfragekeller!