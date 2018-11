Konjunktur: Nackt in den Abschwung

Warren Buffet, einer der nachhaltig erfolgreichsten Investoren der Welt, auch bekannt unter dem Namen „Das Orakel von Omaha“ prägte einmal den sehr süffigen Satz: „Erst bei Ebbe kann man sehen, wer nackt baden gegangen ist.“ Und dann gibt es da noch die, die sich die Freikörperkultur leisten können und die, welche ihre Zellulite besser in einen Burkini gepackt hätten mit Rücksicht auf die Familien am Strand.

Vor so einem unerfreulichen Anblick stehen jetzt die Deutschen, denn die Ebbe der abflauenden Konjunktur, die nur das magere Ergebnis einer mit gedrucktem Geld erzeugten Scheinblüte war kommt jetzt zu ihrem Ende. Und sie tut das in einem Augenblick, als einige weltwirtschaftliche Risiken schlagend werden, von denen man immer wusste, dass sie da sind, die man aber geflissentlich ausgeblendet hat, wo doch der Schlick im Watt Schutz vor allen neugierigen Blicken bot.

Die Konjunktur, die Konjunktur, die Konjunktur

Die Wirtschaft kühlt sich ab. China ist mit selbst und den USA beschäftigt und wird kein Konjunkturprogramm für Frau Merkel auflegen. Die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom Export wurde durch das Danaergeschenk des billigen Euro noch erhöht. Das täuschte Wettbewerbsfähigkeit vor, wo sie nicht da ist, aber erzeugte die mit Target-2 von uns selbst finanzierten Überschüsse, die die Kanzlerin und ihre Kabinettsunterlinge gebraucht haben, um den Leuten zu erzählen, Deutschland sei der wahre Gewinner des Euro. Dieser vermeintliche Mister Universum und seine aufgeblasenen Muskelpakete werden aber nur von Steroiden zusammengehalten. Jetzt sticht auch noch Herr Trump mit seinem Handelskrieg eine Nadel in dieses aufgeblasene Eitelding.

Missmanagement, soweit das Auge blickt

Die innere Stärke unseres wichtigsten Wirtschaftszweiges, der Automobilindustrie wurde gleichzeitig mit einem Kompromat der Inkompetenz in kürzester Zeit und solcher Gründlichkeit ausgehöhlt, dass man sich fragen muss, was sich unsere Automanager und Politiker morgens in den Tee schütten. Während man völlig willkürliche und wissenschaftlich komplett unhaltbare Grenzwerte für Stickoxide festlegt, deren Einhaltung für die Autoindustrie nicht zu vertretbaren Kosten mit verfügbarer Technik möglich ist, erlaubt man es einem Abmahnverein namens Deutsche Umwelthilfe, den man vorher mit Steuermitteln durch die Regierung Merkel selbst aufgepäppelt hat, linke deutsche Verwaltungsrichter zur faktischen Enteignung eines Drittels der PKW-Eigentümer des Landes anzutreiben. Diese Haltung ist symptomatisch für die Wurstigkeit der Regierung Merkel beim Verspielen, Verschleudern und Verschenken des volkswirtschaftlichen Vermögens unseres Landes.

Mit der gleichen Konsequenz hat man die Energiewirtschaft ruiniert und den Standort Deutschland für energieintensive Industrien seiner Wettbewerbsfähigkeit beraubt. Die in den letzten Jahren üppig sprudelnden Steuereinnahmen wurden als ewige Rente betrachtet und eben in Ausgabenprogramme gepackt, die auch Ewigkeitswert haben und komplett einspar-resistent sind. Das galt insbesondere für die Rentenpolitik. Trotzdem reichte die Steuerflut nicht, den Konsumhunger dieser auf Wahlgeschenke angewiesenen Regierung zu stillen. Man hat auch noch massiv die Investitionen reduziert. Wer braucht schon Zukunftssicherung, wenn es doch darum geht, die nächste Wahl zu gewinnen. Der Zustand der öffentlichen Infrastruktur, Straßen, Brücken, Verteidigung, Schulen und Kommunikationstechnik ist am besten mit dem Wort „Verfall“ beschrieben.

Die an der Oberfläche sanierten Staatsfinanzen und ihre „schwarze Null“ erweisen sich in den neuesten Projektionen der Forschungsinstitute und Ratingagenturen eher als „Nullnummer“ denn als fiskalische Glanzleistung, wurden sie doch mit den Windfallprofiten einer auf Pump und Pimp angelegten Nullzinspolitik der EZB finanziert. Dass das nicht nachhaltig sein würde, hat sich der auch gerne im Orakel-habitus gerierende frühere Finanzminister Schäuble wohl geahnt, aber im Gegensatz zu dem echten Orakel aus den USA hat er nicht mit seinem eigenen Geld gezockt, sondern mit unserem, dem der Steuerzahler.

„Die Rechnung bitte.“ – „Ich bin nicht der Ober, ich bin die Ratingagentur.“

Es kann als keine Überraschung sein, dass die Ratingagentur Moody`s in ihrem neuesten Bericht die Fähigkeit Deutschlands in Frage stellt, einem Abschwung irgendetwas anderes entgegenzustellen, als die ratlosen Gesichter seiner politischen „Elite“. Die geldpolitische Munition ist verschossen, die fiskalische auch, obwohl man die Chance hatte, hier Polster anzulegen für den Abschwung. Dazu kommen gewaltige Sozialpakete wie Rentenerhöhungen. Deren Belastung wird erst dann voll sichtbar, wenn wegen der abnehmenden Bevölkerung die Belastung ohnehin zunimmt. Schon 2030 müssen zusätzlich 45 Milliarden aus dem Bundeshaushalt in die Rentenversicherung fließen, um die neuen Leistungen zu finanzieren. Bis 2045 wird dieser Betrag auf 80 Milliarden jährlich anwachsen, errechnete der Ökonom Axel Börsch-Supran. Dabei wird nicht einmal den vielen Kleinstrentnern geholfen – die meisten Mittel erhalten Rentnerinnen und Rentner, denen es wirtschaftlich vergleichsweise gut geht. Dabei sind die Rentenprogramm nur ein Punkt in der breiten Ausgabenliste, auf die sich die Parteien der mittlerweile klein gewordenen „Großen Koalition“ geeinigt haben.

Die in der WELT zitierte Moody`s Studie zeigt noch etwas anderes: Mit dieser Politik befindet sich Deutschland in Gesellschaft der Länder, deren frühere Ausgabensucht die Ursache der Eurokrise ist: Italien, Zypern, Griechenland und Belgien. Da sage noch mal einer, Deutschland könne sich in der EU nicht integrieren. Denn genau darum geht es: Die Blaupause der neuen Europäischen Union wird von denen geschrieben, deren Politik nicht für Wettbewerbsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit, Wachstum, Stärke und Fortschritt steht. Deutschland passt sich unter dieser Regierung offensichtlich an das Modell der wirtschaftlichen Sklerose, der Ausgabenwut, der Monetarisierung von Staatsschulden, letztlich der mafiosen Korruption der Politik in den Ländern an, die sich schon deutlich näher an das Desaster herangearbeitet hatten.

„Die Stunde der Wahrheit kommt.“ – Franz Josef Strauß

Wie geht es also von hier aus weiter? Das geldpolitische Strohfeuer ist abgebrannt. Die weltweite Konjunktur lahmt. China sortiert sich auch in den nächsten zwei Jahren erst mal selbst. Es gilt für die Konjunktur der alte Refrain von Hilde Knef: „Von nun an gings bergab.“

Die Ebbe setzte ein und es stellt sich heraus, dass die Muskelpakete des Michel eher Zellulite-Gebirge sind. Das wird aber dieses Mal keine drei-Monats-Rezession. Die Börsen riechen den Braten schon eine Weile länger. Das sind die Vorbeben und Vorboten der großen Bereinigung. Das ist der Zünder an der Bombe des monetären Ungleichgewichts, die die EZB jetzt über 10 Jahre zusammengeschraubt hat. Das weiß auch Frau Merkel, weswegen sie sich so langsam nach dem Notausgang umschaut. Sie möchte dem Volk nicht das Desaster, das komplette Versagen ihrer Politik erklären müssen, wenn sie noch im Amt ist. Wer immer jetzt danach strebt, ihren Platz einzunehmen, der sollte wissen, dass er diese undankbarste aller Aufgaben erbt.

Böhm-Bawerk, einer der herausragendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts und Gründer Österreichischen Schule der Nationalökonomie, sagte einmal: Am Ende triumphiert immer das ökonomische Gesetz über das politische Gesetz. Das passiert erst, wenn die Politik ihr ganzes Kapital verschossen hat. Also ungefähr jetzt. Ab hier wird es kaskadenartig weitergehen, bis sich in den nächsten 12 bis 18 Monaten die Bankenkrise in Europa entfaltet. Willkommen in Depressionistan.