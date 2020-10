In eigener Sache: Zwei Zeilen mit großer Wirkung

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Was darf Satire? Alles. Aber wenn sich jemand dadurch beleidigt fühlt? Dann sollte man sich dafür entschuldigen. So einfach. Und doch: Dann fängt die Story erst wirklich an. Samira Langer im Gespräch mit Roland Tichy über zwei Zeilen, die die Medien bewegten, viele Menschen verärgerten und andere kalt gelassen haben.

Haltung bestimmt, was sein darf. Satire ist ein gefährliches Pflaster, bestreut mit Bananenschalen, auf denen man ausrutschen kann. Der Schaden kann beträchtlich sein. Wie kommt das, wohin führt es? Ein Beitrag zur Frage: Wer darf Satire, wann ist sie geglückt und wann total daneben.