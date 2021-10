Streit zwischen EU und Polen – TE Wecker am 22. Oktober 2021

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Spahn-Vorstoss, wie Ausnahmezustand fortgesetzt werden kann. ++ EU: Diskussion über Energieknappheit und Preise ++ Tübingen: Grüne zählen ihren OB Boris Palmer an. ++ Was darf die EU? – Streit zwischen Polen und EU, ein Gespräch mit polnischem Korrespondenten und TE-Autor Wojciech Osiński ++ Musk will Westentaschenreaktor.