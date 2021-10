Die Ampel rückt näher – TE Wecker am 18. Oktober 2021

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Nur noch die FDP fehlt: SPD und Grüne wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen ++ EEG-Umlage sinkt – der Verbraucher bezahlt über CO2-Steuern ++ Internes Papier: WDR will Zusammenarbeit mit antisemitischer Mitarbeiterin ++ Windparks auf hoher See und deren Auswirkungen auf das Leben am Meeresgrund.