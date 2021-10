TE Wecker am 14. Oktober 2021

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Tote und Verletzte nach Bluttat in Oslo ++ Hohe Gaspreise: Energieversorger meldet Pleite an ++ Rohstoffe werden knapp: jetzt fehlt Magnesium ++ Ökonomen: Materialmangel fordert bereits ein Prozent Wirtschaftswachstum ++ SPD in Mecklenburg-Vorpommern will mit „Die Linke“ koalieren ++ Neuer Zuschuss in Milliardenhöhe für gesetzliche Krankenversicherung notwendig ++ Frankreich: eine Milliarde Euro für Ausbau der Kernkraft, Deindustrialisierung müsse Vergangenheit angehören ++ Sieg für Meinungsfreiheit: Interview mit Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel ++ Zu den Sternen: „Captain Kirk“ William Shatner fliegt ins All