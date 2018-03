Letzte Woche die Union demoskopisch runter auf 29,5 Prozent, nun die SPD runter auf 16 %

Die üblichen Medien begnügen sich mit den üblichen Schlagzeilen. Wie etwa auf SPON: „SPD rutscht auf 16 Prozent“ mit passend unsympathischem Bild von Andrea Nahles. Dramatisch inszeniert auf Merkur.de: „Umfrage-Desaster für die SPD: Nur noch ein Prozent vor der AfD„.

Dass die AfD demoskopisch die SPD überholen muss, wenn CDU und SPD so fortfahren wie seit der Bundstagswahl, weiß jeder halbwegs politische interessierte Zeitgenosse auch ohne Umfagen. Aber dass die Umfrageinstitute trotz der klaren politischen Orientierung ihrer medialen Auftraggeber den selben Trend abbilden, ist ein Datum.

Vor den neuesten Ziffern von Infratest dimap ein Blick zurück auf die von INSA letzte Woche, weil die Details der Unterschiede interessant sind, ohne sie überstrapazieren zu wollen.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 29,5 % | SPD 16,5 % | AfD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 11,5 % | FDP 10,5 % | Sonstige 4 %

➤ Verlauf: https://t.co/PYwYZP6Cmk pic.twitter.com/s0rybNHs6e — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) February 12, 2018

Bei SPD mit 16 und 16,5 und Linke mit 11 und 11,5 hat sich wenig bewegt, bei der AfD mit 15 und 15 und den Grünen mit 13 und 13 null. Nur die Union mit 33 und 29,5 und die FDP mit 9 und 10,5 zeigen nennenswerte Unterschiede in den zwei Umfrage-Ergebnissen. Allein weil sie alle innerhalb der Fehlerquote liegen, verbieten sich irgendwelche Interpretationen.

Aber eines zeigen die Zahlen und die Überschriften einmal mehr überdeutlich: Wozu die Medien Umfragen in Auftrag geben. Um Schlagzeilen zu produzieren, hinter denen sie in der Sache nichts bieten. NICHTS. Keine Informationen, keine Erkenntnisse. Ausschließlich der Gewinn der Aufmerksamkeit für einen Moment? Ja und noch etwas: Mit Ziffern „belegen“ Journalisten, was sie auch ohne diese sowieso an Meinung verbreiten. Qualitätsmedien? Wo bitte?

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Infratest dimap / ARD: CDU/CSU 33 % | SPD 16 % | AfD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 11 % | FDP 9 % | Sonstige 3 %

➤ Verlauf: https://t.co/6lnhMQOJwy pic.twitter.com/x2QHXDtb8f — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) February 15, 2018

Im ARD-DeutschlandTrend kommt die #SPD bei der #Sonntagsfrage nur noch auf 16 Prozent – ein neuer Negativrekord https://t.co/8Z0jtT9RdY pic.twitter.com/PWtJAKn4S3 — tagesschau (@tagesschau) February 15, 2018

ARD-Sonntagsfrage: SPD rutscht unter 16 Prozent… https://t.co/ikgxVPxEEt — SPIEGEL ONLINE alles (@SPIEGEL_alles) February 15, 2018

Da es aufs Wochenende zugeht, hier noch ein taufrischer Leserkommentar:

«Die Magisterarbeit von Andrea Nahles lautet bekanntlich:

„Die Funktion von Katastrophen im Serien-Liebesroman“

Jetzt könnte sie noch promovieren mit dem Thema:

„Die Funktion von Katastrophen in der SPD“»