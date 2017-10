Es geht um die Flüchtlingspolitik – nicht um Breitbandnetze

Das Wahlergebnis kann unmöglich etwas mit der Flüchtlings- und Migrationspolitik zu tun haben, das kann und darf so nicht sein. Das Leugnen von unangenehmen Wahrheiten der regierenden Klassen ist mit Sicherheit schon so alt wie die Menschheit selber. Es ist ja auch unangenehm, sich aus der selbst geschaffenen Wohlfühlzone zu begeben und sich den Realitäten zu stellen. Erst recht wird es schwierig für die Würdenträger, wenn diese Realitäten am eigenen Machterhalt rütteln.

Unter diesem Verhaltensmuster mussten schon Gelehrte wie Nikolaus Kopernikus leiden, der seiner Zeit in seinem Hauptwerk „De revolutionibus orbium coelestium“ beschrieb, dass die Erde ein Planet sei und sich um ihre eigene Achse drehe. Einfach ausgedrückt: Die Erde ist eine Kugel. Oder Galileo Galilei, der doch behauptet hat, die Erde drehe sich um die Sonne und nicht umgekehrt. Ja, auch diese beiden Gelehrten hatten zu ihrer Zeit Wahrheiten ausgesprochen, die die Obrigkeit als Gefahr für den eigenen Machterhalt ansah.

Nun kann man natürlich sagen, was solls, das war im tiefen Mittelalter, was kümmert uns das heute? Eigentlich nichts, wenn da nicht die Parallelen fast aller Parteien in ihrem Verhaltensmuster nach der Bundestagswahl zum Verhalten im Mittelalter stehen würde. Um es auf den Punkt zu bringen: Die große Koalition ist abgewählt worden. Alle Parteien außer FDP und AfD haben massiv an Stimmen verloren. De facto sind alle Parteien, die sich für grenzenlose Flüchtlingsaufnahme stark gemacht oder wie die CDU und SPD aktiv darauf hingewirkt haben, dass der Zustrom weiter läuft, abgestraft worden.

Und nun muss man natürlich – im Gegensatz zum Mittelalter – erklären, woran es gelegen hat. Hier kommen unsere Talkshow-Gladiatoren wie Anne Will, Maybrit Illner und Co ins Spiel. Bereitwillig stellen diese Qualitätsjournalisten ihre Bühnen bereit, es werden die passenden Gäste eingeladen: Politiker, die abgestraft worden sind, Politikwissenschaftler, denen man die politische Meinung schon nach dem ersten Satz anmerkt, und der Paradebeispiel-Flüchtling, der selbstverständlich hochgebildet ist und sich bestens integriert hat, darf auch nicht fehlen.

Und mit diesen hochobjektiven Runden wird dem Wähler jetzt erklärt, warum er gewählt hat,wie er gewählt hat. Ja, Sie lesen richtig. Sie wissen nämlich gar nicht warum Sie, was auch immer gewählt haben. Aber keine Sorge, dafür haben wir besagte Runden. In diesen Runden wird erst einmal festgestellt, dass das Thema „Flüchtlinge“ oder „Flüchtlings/Migrations-Kriminalität“ nicht das geringste mit Ihrer Wahlentscheidung zu tun hat.

Die Gründe für die Entscheidung des Wählers – also auch Ihre – liegen nämlich ganz woanders. Der Wähler hat Angst vor der Digitalisierung, oder wenn nicht vor dieser, dann zumindest, dass diese nicht voran kommt.

Ich stelle mir vor, wie z.B ein Bäcker sich vor der Wahl gesagt hat, „Ach du Schande, ohne Breitband bekomme ich meine Brötchen nicht mehr gebacken. Ich wähle jetzt mal Protest“. Oder auch gerne ins Feld geführt, die Infrastruktur auf dem Lande, die desolaten Schulen (wobei jeder weiß , dass dieses Ländersache ist) alles hat zur falschen Wahlentscheidung beigetragen. Alles, nur nicht, das immer noch nicht gelöste Flüchtlings-/Migrationsproblem.

Diese Erklärungen werden dann auch gerne von dem eigens zu diesem Zweck eingeladenen Politikwissenschaftler bestätigt. Und schon ist die Sache klar. Der Wähler hat sich einfach nur geirrt, und er weiß nicht mal ohne fremde Hilfe wie ihm das überhaupt hat passieren können.

Das ist in etwa so, als wenn Sie wegen einem beim Handwerken in die Hand gehämmerten Nagel in eine Klinik gehen, ihnen der behandelnde Arzt sagt „Sie haben die Schmerzen nicht wegen dem Nagel in Ihrer Hand, sondern wegen dem Fersensporn am linken Fuss. Der Nagel muss nicht beseitigt werden“.

Nachdem Sie dann die Klinik verlassen haben, um nach einem vernünftigen Arzt zu suchen, wird Ihnen noch hinterher gerufen: „Sie sind einfach zu dumm um zu kapieren, worum es bei Ihrer Behandlung geht.“

Aber, das ist jetzt wichtig, man wolle Sie als Patient zurück haben.

Die Fragen die sich mir hier noch stellen:

Glauben unsere Politiker tatsächlich an ihre eigenen Erklärungsversuche? Ist vielleicht nicht der Wähler zu dumm, sondern einfach der Politiker, der es nicht versteht? Oder werden wir bewusst und vorsätzlich belogen?

Fragen über Fragen. Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, diese für Sie, liebe Leser, zu beantworten. Ich bin nämlich kein Politikwissenschaftler, ich bin nur ein Politikphilosoph.

Von Markus Mittwoch