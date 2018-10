Da stand ein übernächtigter Robert Habeck im Studio an der Interviewrampe. Die BR-Frau fragt ihn nach seinem Video, in dem er Bayern die Eigenschaft als Demokratie aberkannt hatte. Er gabe sich doch entschuldigt, sagt Habeck.

Das hat er nicht, sondern bloß gesagt, er habe wahlkampfgestresst „zu lasch“ formuliert. Zu lasch, so, so – das kann genau so gut bedeuten, nicht hart genug wie zu hart.

Aber egal, denn unsere BR-Frau erteilte Habeck bedingungslose Absolution: Na ja, das könne einem Norddeutschen in Bayern schon mal passieren.

Da hat sie aber Glück, dass ich nicht vom Geiste in Habecks Verein beseelt bin, sonst wäre schnell von Rassismus im BR gegen Norddeutsche die Rede.