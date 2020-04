Die Deutschen erleben ihren Staat in der Coronakrise so restriktiv, wie sie ihn bislang nicht kannten: Hamburger, die einen Spaziergang ins Nachbarland Schleswig-Holstein machen wollen, werden von der schleswig-holsteinischen Polizei an der Landesgrenze zurückgewiesen. Berliner, die sich auf ihre Datsche in Mecklenburg-Vorpommern zurückziehen wollen, erhalten eine „Ausreiseverfügung“ vom Amtsvorsteher. Münchner, die auf einer Parkbank allein ein Buch lesen möchten, erfahren von der bayrischen Polizei, dass das nicht gestattet ist.

Wenn Sie eigene Erfahrungen mit staatlicher Freiheitseinschränkung offensichtlich unsinniger Art in diesen Tagen gemacht haben, schreiben Sie uns bitte. Wir wollen dokumentieren, wo die Maßnahmen die Grenzen zur Schikane der Bürger oder auch zur schieren Absurdität überschreiten.

Bitte senden Sie uns Ihre Berichte, gerne auch mit Bildern, an redaktion@tichyseinblick.de.