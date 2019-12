WDR Kinderchor: „Meine Oma ist ne alte Umweltsau“

Diese durch nichts zu entschuldigende Fehlleistung des WDR Geschmacklosigkeit zu nennen, wäre eine unzulässige Untertreibung. Genau jene, die mit dem Vorwurf der Verbreitung von Hass regelmäßig leichtfertig um sich werfen, lassen Kinder einen Text singen, der geeignet ist, Hass zu verbreiten und solchen auf sich selbst zu ziehen.

Dass der WDR das Video vergangene Nacht nach vernehmbarem Protest wieder von seiner Website nahm, ändert nichts an dem Skandal, dieses produziert und gesendet zu haben. Nun fehlte nur noch die in diesem politischen Sektor üblich gewordene nachträgliche Ausrede, es habe sich doch nur um Satire gehandelt – die auch prompt folgte – und für noch mehr Protest sorgte.

Denn die „Erklärung” des WDR auf Facebook machte die Sache nur noch schlimmer: »Betroffen macht uns allerdings der Vorwurf, die beteiligten Kinder seien möglicherweise „instrumentalisiert“ worden. Dies ist absolut nicht der Fall, trotzdem haben wir uns entschlossen, das Video zu löschen, da schon die Mutmaßung, WDR 2 hätte die Kinder des Chores instrumentalisiert, für die Redaktion unerträglich ist.« Wo bleibt die Entschudligung?

Der skandalöse Vorgang erinnert an einen Tweet von Fridays for Future, auf den wir am Schluss zurückkommen. – Vom WDR sollte eine öffentliche Entschuldigung folgen – vor allem bei den Kindern, die er für dieses besonders üble Propagandastück missbraucht hat.

Vor kurzem entschuldigte sich Fridays for Future nach breiter Kritik für einen Tweet über Großeltern, die reinquatschen und die „doch eh bald nicht mehr dabei“ sind. Die Einstellung, die daraus spricht, ist jedoch dieselbe: Kinder und Jugendliche gegen Alte hetzen – FFF gegen die Großeltern, WDR gegen die Oma. Also genau gegen jene, die den Kids von heute den Wohlstand liefern, den diese verteufeln und genießen.