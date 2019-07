Trump: Antifa vor Einstufung als terroristische Organisation?

Die republikanischen Senatoren Ted Cruz und Bill Cassidy wollen Gruppen der Antifa-Bewegung als inländische Terrororganisationen eingestuft sehen. Die zwei Senatoren weisen unter anderem auf den konservativen Journalisten Andy Ngo hin, der beim Zusammenprall von Antifa-Aktivisten und „rechten” Demonstranten in Portland geschlagen und ausgeraubt wurde.

Präsident Donald Trump twitterte gestern, dass er eine Einstufung der Antifa als eine bedeutende Terrororganisation erwägt, um der Polizei ihre Arbeit zu erleichtern. Trump nannte die Antifa zusammen mit Mara Salvatrucha (MS-13), die als eine besonders aggressive Jugendgang in Mittel- und Nordamerika gilt.

Zuvor war es zu gewaltsamen Angriffen der „Antifaschistischen“ gekommen: In Portland wurde der konservative Journalist Andy Ngo Ende Juni bei Ausschreitungen während Antifa-Protesten von einigen Teilnehmern brutal niedergeschlagen. Kurz danach wurde Willem van Spronsen, der ebenfalls bei der Antifa-Randale in Portland zugegen war, bei dem Versuch eines Anschlags auf das Northwest Detention Center in Tacoma, erschossen.

Diese Art von politischer Einschüchterung und zunehmender Radikalisierung will Trump nicht länger dulden und geht gegen den zunehmenden Linken Terror vor, der in Deutschland meist verharmlost wird.

Wir dokumentieren Vorgänge und Reaktionen.