Zu Merkels Lockdown dramatisiert die Tagesschau die Fakten – Panik gesucht

Die Tagesschau veröffentlicht regelmäßig eine Deutschlandkarte, die die 7-Tage-Inzidenz für jeden Landkreis ausweist – je dunkler ein Kreis eingefärbt, desto mehr gemeldete Corona-Neuinfektionen gibt es dort. Im Falle dieser Karte sind niedrige Inzidenzwerte gelb markiert und hohe Inzidenzwerte rot. Wenn man sich die Karte vom 17.03.2021 anschaut, sieht man einige rot markierte Landkreise, sogar den ein oder anderen dunkelroten, aber hauptsächlich gelbe und orange – die Corona-Situation erscheint nicht so dramatisch. Die Skala reicht von „bis 25“ hin zu „bis 500“.

Am 09.04.2021, also weniger als einen Monat später, stellt sich die Sache ganz anders dar. Die gesamte Deutschlandkarte ist tiefdunkelrot eingefärbt. Die meisten Landkreise sind entweder rot oder dunkelrot, nur einige Landkreise im Norden sind gerade noch einmal verschont geblieben – aber wie lange noch …. Wie konnte die 7-Tages-Inzidenz in weniger als nur einem Monat bloß so rasant zunehmen? Es liegt nicht am tatsächlichen Anstieg der Zahlen.

Die Inzidenzwerte-Skala reicht nun nicht mehr von „bis 25“ hin zu „bis 500“ sondern von „bis 20“ hinzu „über 200“. Alle Werte über 200 wurden also pauschal zu verheerenden dunkelroten Gebieten erklärt – in einer Farbe, die in der alten Skala noch nicht angelegt war. Ob es nun ein Inzidenzwert von 201 oder 500 ist, scheint nicht mehr wichtig – allesamt ist alles dunkler als die extremsten Fälle aus der alten Karte.

Dazu kommt, dass Inzidenzwerte, die vorher dunkelorange bis hellorange gekennzeichent waren, jetzt in tiefroter Farbe dargestellt werden. Bereits ab einem Wert von „bis 50“ ist die rote Farbskala bei der neuen Karte im Einsatz, während zuvor erst ab einem Inzidenzwert von 250 die rote Farbgebung begann.

Rot ist die Signalfarbe schlechthin. Ein Mensch sieht eine Karte beinahe ausschließlich in roter oder dunkelroter Farbe. Heißt: die Apokalypse steht nicht mehr vor der Tür, sie hat sie bereits mit voller Wucht eingetreten und hat im Wohnzimmersessel Platz genommen. Wenn man nicht gerade in einem orangen Landkreis wie Nordfriesland lebt und sich täglich die Karten der 7-Tages-Inzidenz der Tagesschau ansieht, wird man sich wahrscheinlich schon mental darauf vorbereiten, dass man auch die nächsten Monate ohne zu murren den Bundeslockdown zuhause aussitzen wird – jedenfalls scheint genau das das Ziel der Übung zu sein.