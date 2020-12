Polizei fahndet nach Umweltaktivisten wegen versuchten Totschlags auf Polizisten

Am 23. November kam es zu einem lebensgefährlichen Zwischenfall im Dannenröder Forst. Ein Umweltaktivist hatte ein Seil zerschnitten, das einen sogenannten Twopod (ein Baumstamm-Gerüst) befestigt hatte, das daraufhin einstürzte (TE berichtete). Mehrere Polizisten befanden sich zu dem Zeitpunkt unterhalb dieser Baumstämme und konnten sich nur knapp retten. Ein Bagger wurde getroffen, der Fahrer blieb durch eine Schutzvorrichtung unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, „wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Sachbeschädigung“. Da die Polizisten durch ihre Uniform als solche eindeutig zu identifizieren waren, geht man von einem gezielten Anschlag aus.

Im Anschluss darauf wurden umfangreiche Untersuchungen eingeleitet, die unter anderem eine „Vermessung des Tatortes, eine Tatrekonstruktion sowie die Sicherung von möglichen Spurenträgern vor Ort“ beinhalteten. So konnte die Polizei Hessen nun ein Fahndungsfoto und eine Täterbeschreibung veröffentlichen. Laut dieser ist der Täter männlich, ca. 1,85m groß, von schlanker Figur mit langem Haar und Oberlippen- und Kinnbart. Außerdem soll er Englisch mit osteuropäischem Akzent sprechen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Gießen bitten nun um Mithilfe, um den Täter zu fassen.

So sieht der Täter aus (Fahndungsfotos der Polizei Hessen). Die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei bitten darum, Hinweise zum Sachverhalt zum Verdächtigen an den Führungs- und Lagedienst des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Tel.: 0641/7006-3310 oder jede andere Polizeidienststelle zu übermitteln.

Es ist derweil erstaunlich, dass dieser Zwischenfall bei weitem nicht so viel Wiederhall in den Medien erfahren hat, wie etwa ein Pianist, der sein Klavier in den Wald kutschieren ließ, um mit einem Ständchen und dem Bohei die Waldtiere zu verscheuchen. Der renommierte Klavierspieler und selbsternannte Aktivist hatte vergangene Woche im Dannenröder Forst ein Konzert im Freien gegeben. Natürlich um ein Zeichen zu setzen, nicht etwa zur Selbstdarstellung, deshalb waren zu dem Auftritt vermutlich auch mehr Presseleute als Zuhörer gekommen. Wie das Klavier dort hingeschafft wurde? Vielleicht für den kleinen Co2-Fußabdruck mit dem Lastenfahrrad. Die Abendnachrichten wie zB. die Tagesschau haben darüber berichtet, sämtliche Organisationen haben es geteilt, so auch Luisa Neubauer. Ansonsten ist man bei „Ende Gelände“ und Konsorten gerade nachhaltig darüber verstimmt, dass die Polizei auch bei so kalten Temperaturen Wasserwerfer im Forst einsetzt. Doch auf einen Kommentar oder eine Distanzierung zu der aktuellen Tat wartet man bislang vergebens.