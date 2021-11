Otto-Versand rät: „Sie können woanders bestellen“ – und versucht jetzt Schadensbegrenzung

Die Antwort des Social-Media-Mitarbeiters des Hamburger Versandhandel-Unternehmens Otto am Morgen des 29. Oktober fiel kurz aus – und wurde kurz darauf auf Twitter und Facebook tausendfach zitiert. Ein Kunde hatte sich an der Gender-Sprache auf den Seiten des Unternehmens gestört und angekündigt, bei der amerikanischen Konkurrenz zu bestellen. Die Replik des Mitarbeiters: „Stimmt, so einfach ist das: Wir gendern. Und du musst nicht bei uns bestellen.“ Mit anderen Worten: Hau ab – wir haben schon genug Kundschaft.

Vor allem die Patzigkeit und Arroganz stieß viele ab, als die Otto-Antwort die Runde machte. Der Tenor vieler Twitter-User lautete: Es gebe ja auch einen großen amerikanischen Versandhändler, der außerdem noch einen besseren Service biete.

In einer ganzen Reihe von Umfragen lehnt eine deutliche Mehrheit in Deutschland die Gendersprache ab.