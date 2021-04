Eine neue Internetseite geistert seit kurzem durchs Netz, es scheint, als käme sie aus dem Nichts: allesdichtmachen.de. Auf der Seite finden sich zahlreiche berühmte deutsche Schauspieler, fast die ganze Szene, die man regelmäßig in den Late-Night-Talks der dritten Programme bestaunen darf. Die Seite ist überschrieben mit „Allesdichtmachen“, „Nie wiederaufmachen“ und „lockdownfürimmer“.

Was zunächst wie ein neuer Anlauf der altbekannten NoCovid-Szene wirkt, entpuppt sich schnell als ein mittleres Wunder. Deutschlands Schauspieler-Elite macht sich lustig über die politische Elite und ihren verbissenen Kampf der nur eines kennt:

Ausrotten eines unausrottbaren Virus zulasten der gesamten Bevölkerung, Gesellschaft, Grundgesetz und Wirtschaft. Kein Argument von Merkel und ihren politischen Handlangern bleibt bestehen – und das an dem Tag, an dem die Ministerpräsidenten erklärtermaßen gegen besseres Wissen Merkels Bundeslockdown im Bundesrat abgesegnet haben.

Lächerlich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der entgegen der grundgesetzlichen Ordnung ein offenkundig verfassungswidriges Gesetz unterzeichnet hat, das nur eine Funktion hat: Die Freiheit der Bürger zu beschneiden.

Aber sehen Sie selbst:

Jan Josef Liefers, Merit Becker, Richy Müller, Heike Makatsch, Ulrich Tukur, Wotan Wilke Möhring, Nadja Uhl, Ulrike Folkerts & Co. erklären Ihnen warum sie unbedingt immer auf die Regierung hören müssen, warum sie das kritische Denken am besten einstellen sollten, warum Grundrechte einen Grund brauchen und wie Sie sich wirklich effektiv vor Corona schützen können – sie karikieren die Corona-Gesellschaft. Es gibt sie tatsächlich noch: Gute und regierungskritische Satire made in Germany.

„Mein Name ist Martin Brambach, ich bin Schauspieler und habe im letzten Jahr angefangen, solidarisch mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Ich bin ein eher unsicherer Mensch und brauche klare Regeln und es tut mir gut, wenn ich andere darauf hinweisen kann, was sie falsch machen.“

