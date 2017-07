Viele Leser haben uns zum Bericht über NGO-Schiffe vor der libyschen Küste wertvolle Ergänzungen zugesandt, über die sozialen Medien oder gleich direkt kommentiert. Via Twitter kam vom User EthicalFuture eine Ergänzung , die wir gerne gleich direkt dem Text angefügt haben. Und es gab weitere interessante Kommentare, aber vorab kurz der aktuelle Lagebericht mit Blick auf vesselfinder.com Die Sea-Eye beispielsweise bewegte sich gestern 22:42 Uhr und heute früh 03:21 Uhr Uhr ca. 15 Kilometer auf die libysche Küste zu und befand sich heute früh um 5:16 Uhr ca. 7 Kilometer außerhalb der libyschen Hoheitsgewässer. Die Sea-Watch 2 und die Golfo Azzurro liegen seit gestern im Hafen von Malta (Valetta). Die Golfo Azzurro ursprünglich an einem anderen Anleger festgemacht, wechselte gestern Mittag hinüber zur Sea-Watch. In Sichtweite auch die Seefuchs, ein über 60 Jahre alter deutscher Fischkutter, der ebenfalls im Dienst der NGO Sea-Eye steht. Die Open Arms fährt aktuell Richtung Malta, nachdem sie gestern zwischen 11:39 Uhr und 21 Uhr entlang der libyschen Hoheitsgewässer parallel zur Küste zwischen Zuwarah und Ras Ajdir fuhr. Gemessen am Aufkommen der NGO-Schiffe, scheint die Gegend um Zuwarah eines der Hot Spots für die Abfahrten der Schlauchboote zu sein. 40 Kilometer vor der Open Arms befindet sich die Aquarius, die sich am Vortag das Gebiet zwischen Zuwarah und Tripolis vorgenommen hatte. Beide Schiffe scheinen Passagiere aufgenommen zu haben. Die Aquarius wohl zwischen 18 und 20 Uhr, wenn man über die „Track“-Funktion einen längeren Aufenthalt etwa fünf Kilometer außerhalb der Hoheitsgewässer in etwa Höhe Zuwarah so deuten will. In beiden Fällen wäre es interessant in den nächsten Stunden zu schauen, wo die Reise hingeht. Nur wenige Kilometer Steuerbord zur Aquarius befindet sich die Vos Hestia, die gestern zwischen 07:30 Uhr und 11 Uhr mehre Kilometer in libysche Gewässer fuhr, sich dort noch bis 18 Uhr bewegte um dann schließlich abzudrehen. Die Vos Prudence hat offensichtlich Passagiere aufgenommen, denn sie nimmt direkten Kurs auf Lampedusa. Auch sie fuhr gestern mehrfach in libysche Hoheitsgewässer.

Migranten vesselfinder NGOs und Schleuser im Mittelmeer Leser Hartwig Meier berichtet von einem Kapitän, der mehrfach aufgefordert wurde, in die 12-Meilen-Zone einzufahren. Leserin „Charlotte“ hat in ihrem Kommentar Informationen zusammengetragen zu den Ermittlungen der italienischen Justiz gegen die NGOs und die angebliche Weigerung dreier deutscher NGOs, den Behörden etwas über die Finanzierung ihrer Mission zu berichten. Leser „Wolleus“ sieht keinen Seenotfall bei den Betroffenen. Das allerdings mag angesichts der maroden Gummiboote zweifelhaft sein. Zwar begeben sich die Menschen selbst in Seenot, aber das macht am Ende wohl keinen Unterschied den Notstand betreffend. „Sonnenschein“ ergänzt um den Link www.marinetraffic.com , der ähnlich interessante Möglichkeiten bietet, wie auch vesselfinder. Danke an alle Kommentatoren. Den Kommentar von Michel Reike, der ebenfalls auf www.marinetraffic.com hinweist, wollen wir hier noch einmal in voller Länge abbilden: