Nach linker Gewalt: LHG halten Universitäten für nicht mehr sicher

Eine Mail an die Mitglieder der Liberalen Hochschulgruppen lässt Erinnerungen wach werden an Zustände an deutschen Universitäten nach 1933. Traurige Realität oder Hysterie und Panikmache?

Jedenfalls warnt Johannes Dallheimer, Bundesvorsitzende der Liberalen Hochschulgruppen alle seine Mitglieder per Mail vom 29.10.2017, sich nicht mehr „alleine vor und nach der studentischen Gremienarbeit, insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit auf dem universitären Gelände aufzuhalten“ und rät, „möglichst in Gruppen zusammenzubleiben.“

Anlass dafür war ein Angriff von Vermummten nach einer Sitzung des Studentenparlaments (StuPa) der Universität Hamburg auf einen Vertreter des RCDS (Ring Christlich-Demokratischer Studenten), der „körperlich angegriffen und verletzt“ wurde. Für Dallheimer ist das Fass übergelaufen. Er sieht „Meinungsfreiheit und körperliche Unversehrtheit“ seiner Mitglieder ernsthaft in Gefahr. Sein Bundesverband werde sich in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen entschieden gegen jede Gewalt und Extremismus zur Wehr setzen. „Mit Argumenten, nicht mit Fäusten.“ Man werde als liberale Hochschulgruppe jeden Angriff konsequent zur Anzeige bringen.

Maurice Gasser, der von den Vermummten angegriffen wurde, ist Mitglied des RCDS und Verbindungsstudent. Er schreibt noch unter den Eindrücken der Gewalt gegen ihn auf Facebook: „Heute bin ich für den den RCDS ins StuPa nachgerückt. In der Pause lauerte mir dann die AntiFa auf und wollte mich aus dem Sitzungssaal drängen, als Korpo hätte ich dort nichts zu suchen. Ende vom Lied ohne Aggressionen meiner Seits wurde ich gegen den Brustkorb getreten und bekam einen Faustschlag verpasst. (…) Die Linke hat eine eigene SA.“

In diesem Fall, dem Initial für die Brandmail Dallheimers, richtet sich die linke Gewalt also offensichtlich eher gegen Gasser als Verbindungsstudent, denn als RCDSler. Schaut man sich nun die Website der Hamburger AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) genauer an, wird es deutlicher: Dort finden sich AStA-News mit Titeln wie „Wohnraum statt Burschis“ und „Antifa-Arbeit ist eben gerade auch eine inklusive Sozialpolitik!“

Was ist los an deutschen Universitäten? Eine linksradikale Politisierung nach Vorbild der 68er? Wir sprechen dazu mit Carl Cevin-Key Coste, Landesvorsitzender Junge Liberale Hamburg e.V. In seiner Wahrnehmung wurden bisher Debatten an den Universitäten mit Worten geführt.

Im Wortlaut klingt das bei ihm so: „Der Fall Maurice Gasser kann da durchaus als Eskalation verstanden werden. Die Julis sind nur in geringem Maße in Corps und Verbindungen organisiert. Aber wir lehnen das auch nicht generell ab. Was die Uni Hamburg betrifft, kann man schon sagen, dass die studentischen Vertretungen links dominiert sind. Die Asta der Uni HH hat ihr Aktionsfeld da weit ausgedehnt auf weltpolitische Themen bis hin zu Portesten gegen G-20 und Die Olympia-Berwerbung. Was ich gehört habe, kamen wohl bis zu fünf Vermummte in den Uni zum StPa und haben konkret den Studenten Grasser bedroht. Wir als Julis sind ja an den Unis auch im Ring politischer Jugend organisiert. Was uns – die Arbeit an den Unis betreffend – von den linken Gruppierungen unterscheidet, ist z.B. unsere Haltung zum Kooperationsverbot, zur Zusammenarbeit mit Privaten Unternehmen bis hin zur militärischen Forschung – Stichwort ‚Zivilklausel‘. Wir lehnen das nicht kategorisch ab.“

Als Ergänzung hier die „Offizielle Warnung an die Mitglieder der Liberalen Hochschulgruppen“ im Wortlaut:

Liebe Mitglieder der Liberalen Hochschulgruppen,

nach den letzten Ereignissen an der Universität Hamburg, wo ein Mitglied einer studentischen Verbindung von Vermummten nach einer StuPa-Sitzung körperlich angegriffen und verletzt wurde, sehen wir die Meinungsfreiheit und körperliche Unversehrtheit unserer Mitglieder ernstlich in Gefahr.

Daher warnen wir davor, sich alleine vor und nach der studentischen Gremienarbeit, insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit auf dem universitären Gelände aufzuhalten und raten, möglichst in Gruppen zusammenzubleiben.

Der Bundesverband wird sich in Zusammenarbeit mit seinen Gruppen weiterhin entschieden gegen jede Gewalt und Extremismus von links und rechts wehren und Diskussionen mit Argumenten, nicht mit Fäusten führen. Jeden Angriff werden wir konsequent zur Anzeige bringen, hierbei stehen wir den Gruppen stets beratend zur Seite.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Dallheimer

Bundesvorsitzender“