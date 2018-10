In Belgien und Luxemburg wird auch gewählt – und Stand der Wahlwette Bayern

Nicht nur in Bayern wird am Sonntag gewählt, auch in Luxemburg und Belgien. Bei den belgischen Kommunalwahlen gilt die Aufmerksamkeit der Frage nach dem Abschneiden der „Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)“, die für eine siebte Reform des föderalen Belgien eine große Rolle spielt. Der Wahlausgang gilt als Vorzeichen für die Parlamentswahl 2019, die zeitgleich mit der Wahl zum EU-Parlament stattfindet.

Die Christlich Soziale Volkspartei (CSV), aus der Juncker kommt, will in Luxemburg der Blau-Rot-Grün-Regierung die Führung wieder abnehmen. Vorhergesagte Verluste für die Sozialdemokraten könnten auch das Aus für Außenminister Asselborn bedeuten: „Die Luxemburger Sozialisten wissen, dass es am Sonntag ums Ganze geht. Sollten sie, wie von den Umfragen vorhergesagt, drei bis vier Sitze verlieren, könnte die Partei weniger als zehn Abgeordnete in die 60-Sitze-Kammer schicken. Ihre Stellung als Volkspartei wäre dann in Frage gestellt.”

In Bayern bietet das ZDF-Politbarometer die freundlichste Prognose für das stille parteienübergreifende Merkel-Bündnis an, am Sonntagabend wissen wir, ob die Forschungsgruppe Wahlen vom Ergebnis am weitesten weg war oder andere Institute für andere Medien:

Geht es für das stille parteienübergreifende Merkel-Bündnis weniger gut aus, als das Orakel in Mannheim aus Mainz meldet, gibt es hier einen der vielen Gründe – auch für die vergeblichen Hoffnungen der CSU:

Nach wieder einem weiteren Tag nun der vierte Zwischenstand zur TE-Wahlwette Bayern – so haben unsere Leser bisher getippt:

Wahlwette Bayern:

Wer über alle genannten Parteien hinweg am nächsten an den Ergebnissen landet, gewinnt.

Ihre Wetten nehmen wir ab sofort entgegen.

Annahmeschluss ist der Wahlsonntag (14.10.2018 ) um 16:30 Uhr. Das Wettergebnis wird am Wahlsonntag um 17.45 Uhr veröffentlicht.

Auf die Gewinner wartet:

1. Platz: eine Flasche Champagner von Tante Mizzi

2. Platz: zwei Bücher aus dem Shop nach Wahl

3. Platz: ein Buch aus dem Shop nach Wahl

Zur Abstimmung: